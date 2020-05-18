Bunu 'insan' yaptı; kaplumbağayı taşla ezerek öldürdüler!

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde bir kaplumbağanın ezilerek öldürüldüğü ortaya çıkmasıyla hayvanseverler isyan etti.

"Her gün öldürüyorlar"

Aynı mahallede yaşayan Gökçe Zorlu’nun kaplumbağanın fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kızılbağlar Sokak’ta hemen hemen her gün kaplumbağaları böyle bile isteye öldürüyorlar. Herkesten bu konuda destek bekliyoruz. Yapanı tek başına bulmamız imkansız."

İranlı mülteci sosyal medyadan yayınladı; kedisinin ayağını çıkmasına sebep oldu

Bir diğer hayvana şiddet haberi de Eskişehir’den geldi. Kırmızı Toprak Mahallesi’nde ikamet eden İranlı mülteci Pooya Sedıghı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisinin boğazını sıkarak tokat attı. Daha sonra kedisini 3 metre ilerideki koltuğa fırlatan Sedıghı, kedinin arka ayağının çıkmasına neden oldu.