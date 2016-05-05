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Bunu ‘insan’ yaptı; Erzincan’da köpeğin ağzını bağladılar!

Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı: Bunu yapanın akıbetini Allah'a bırakıyoruz!

05 Mayıs 2016 04:06

Erzincan’da bir köpek ağzı lastik iple bağlanmış şekilde bulundu. Köpeğin, ağzı iple bağlanan ‘insan’ yüzünden kaç saattir aç ve susuz kaldığı bilinmezken hızlı bir şekilde tedaviye başlandı. Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı, köpeğin tedavisine başlandığını bildirirken, “Bunu yapan vicdansızın akıbetini Allah’a bırakıyoruz” dedi ve yapılan vahşetten dolayı köpeğin zor nefes aldığını belirtti.

 

Hayvanlara işkence suç olacak mı?
 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki bazı fiillerin kabahat kapsamından çıkarılarak suç kapsamına alınacağını ve hapis cezası getirileceğini belirterek, "Meclise sunacağımız yeni kanun tasarısının taslağı hazır. Kanunu bu yıl içerisinde Meclisten hızlı bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz" derken hayvanlara yapılan işkence hızla artıyor.

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