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Bunu diyen akademisyen: Yoğun bakımda kadın-erkek ayrı tutulsun!

"Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu; öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?"

27 Şubat 2018 12:25

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Faruk Beşer, yoğun bakımda kadın ve erkek hastaların ayrı odalarda tutulmasını talep etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Faruk Beşer, sosyal medya hesabıTwitter'da yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda kadın erkek ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?" ifadelerini kullandı.

Beşer, "Sağlık Bakanlığı yetkililerine Yoğun bakımda kadın erkek ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı? Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz" diye yazdı.

 

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Faruk Beşermarmara üniersitesiYoğun bakımkadın erkek ayrı tutulsun

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