Bunu da ‘insan’ yaptı: 11 yıldır bakılan sokak köpeği Benek’i demir sopayla dövdü!

İstanbul Kağıthane'de 11 yıldır beslenen sokak köpeği Benek, kimliği bilinmeyen bir ‘insan’ tarafından demir sopayla feci şekilde dövüldü. Benek, şu an veterinerde yaşam savaşı veriyor.

Site sakinleri bu olaydan dolayı şaşkın ve üzgün olduklarını belirtti. Oya isimli vatandaş, "Bu köpek bizim burada 10 yıldır yaşayan, tüm site olarak sahiplendiğimiz çok sevdiğimiz bir hayvan" dedi.Görenleri dehşete düşüren görüntülere tepki gösteren çevre sakinleri saldırganın bulunması için polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.