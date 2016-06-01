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Bunu da ‘insan’ yaptı: 11 yıldır bakılan sokak köpeği Benek’i demir sopayla dövdü!

Benek veterinerde yaşam savaşı veriyor…

01 Haziran 2016 22:32

İstanbul Kağıthane'de 11 yıldır beslenen sokak köpeği Benek, kimliği bilinmeyen bir ‘insan’ tarafından demir sopayla feci şekilde dövüldü. Benek, şu an veterinerde yaşam savaşı veriyor.

Site sakinleri bu olaydan dolayı şaşkın ve üzgün olduklarını belirtti. Oya isimli vatandaş, "Bu köpek bizim burada 10 yıldır yaşayan, tüm site olarak sahiplendiğimiz çok sevdiğimiz bir hayvan" dedi.Görenleri dehşete düşüren görüntülere tepki gösteren çevre sakinleri saldırganın bulunması için polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BenekNot: Video insanlık dışı görüntüler içerdiği için yayınlamıyoruz.

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