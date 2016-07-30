'Bunu başarabiliriz' sözüne inananlar azalıyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği sığınmacı politikasını savunmak için kullandığı "Bunu başarabiliriz" ifadesi Merkel'in 11 yıllık başbakanlık serüvenine en çok damga vuran ifadelerden oldu.

Merkel bu ifadeyi ilk kez geçen ağustosta düzenlenen yıllık basın toplantısında mülteci krizinin ortaya çıkardığı zorlukları göğüslemek amacıyla vatandaşları yüreklendirmek için kullanmıştı.

Merkel ünlü sözü "Bunu başarabiliriz"i perşembe günü tekrar kullandı. Ancak kamuoyu araştırmaları enstitüsü YouGov'un yaptığı son ankete göre bu ifadenin doğruluğuna inananların sayısında dramatik bir azalma söz konusu.

26-29 Temmuz tarihleri arasında YouGov'un anketine katılan 1017 katılımcının sadece yüzde 8'i bu ifadeye katıldığını belirtti, katılımcıların yüzde 48'i ise "söz konusu ifadeye kesinlikle katılmadığı" yanıtını verdi.

Kamuoyu araştırmaları enstitüsü YouGov'un anketinde katılımcılara "Merkel'in yüksek mülteci rakamları, mültecilerin Almanya'ya kabulü ve ihtiyaçlarının burada karşılanması konusunda birçok kez kullandığı 'Bunu başarabiliriz" ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltilmişti.

Ankete katılanların yüzde 18'i "İfadeye büyük ölçüde katılmadıkları", yine yüzde 18'i de "İfadeye büyük ölçüde katıldıkları" yanıtını verdi.

Anketten çıkan genel sonuçlar ise anket katılımcılarının yüzde 66'sının Merkel'in değerlendirmelerine katılmadıklarını, yüzde 27'sinin ise Merkel'i desteklediğini ortaya koyuyor. Buna göre anket sonuçları 31 Ağustos 2015'ten bu yana şimdiye kadarki en olumsuz bilançoyu ifade ediyor. Sadece eylül ayı başında yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 51'i Merkel'in bu konudaki ifadelerine karşı çıkarken, toplamda yüzde 43 Almanya Başbakanı'nı desteklediğini belirtmişti.