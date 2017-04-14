T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Bunların karıları ve kızları 'evet'çilere helal!” diyen İBB çalışanı hakkında soruşturma

İBB çalışanı, yaptığı skandal paylaşımdan sonra açığa alınmıştı

14 Nisan 2017 20:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer Akbayrak hakkında soruşturma başlatıldı.

Ömer Akbayrak isimli kişi 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB çalışanı Ömer Akbayrak isimli kişi hakkında Facebook’ta yaptığı paylaşım dolayısıyla soruşturma başlattı. Akbayrak, İBB’deki görevinden açığa alınmıştı.

CHP üyesinden suç duyurusu

CHP üyesi avukat Sinan Bayat, cinsel istismarı meşrulaştıran sözleri nedeniyle Ömer Akbayrak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran avukat Bayat, Ömer Akbayrak hakkında “Sosyal medya yoluyla siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret suçları” nedeni ile ceza davası açılmasını talep etti.

Bayat suç duyurusunda, Akbayrak tarafından yapılan paylaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ayrıca İstanbul Barosu adına Avukat Atilla Özen de bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne, Akbayrak hakkında şikayet dilekçesi verdi.

ETİKETLER

ömer akbayrakibbçalışanıskandalpaylaşımsoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24