Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Süper Lig'in şampiyonunun belirlendiği Göztepe-Galatasaray maçı sonrası kameralar karşısında yaptıklarına tepki gösterdi. Semercioğlu, "Rıza" diye bahsettiği Rıza Kocaoğlu için "Trol" ifadesini kullandı. "Özrü olamaz" dedi.

Göztepe taraftarlığıyla bilinen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe - Galatasaray maçının ardından yaptığı hareketle gündemin üst sıralarına yerleşmişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarda bulunduğu sırada röportaja dahil olan Kocaoğlu, "Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum" diyerek alanı terk etti. Kocaoğlu'nun bu hareketinine çok sayıda olumsuz yorum gelmişti.

Semercioğlu yaşanan durumu değerlendirdiği bugünkü köşesinde Kocaoğlu'na tepkisini şu sözlerle yazdı:

"Tamam, Rıza Kocaoğlu çok iyi bir Göztepe taraftarı...

Tamam, babadan gelen

Göz-Göz’lüğüne diyecek sözümüz yok...

Tamam, çocukluğundan beri sarı-kırmızılı tribünlerde...

Ama bunların hiçbiri, oyuncu Rıza’nın trol Rıza’ya dönüşmesinin özrü olamaz.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe maçından sonra ilk şampiyonluk konuşmasını basına yaparken, Rıza liseli bir taraftar gibi sabote etti konuşmayı.

Onlarca kameranın önünde yaptı bunu.

Göztepe’nin yeni sezon forma tanıtımında Rıza Kocaoğlu “Çukur”daki rol arkadaşlarıyla ne kadar sempatikse, basın toplantısını basması o kadar antipatikti..."