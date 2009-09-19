Bunların hepsini sopalayacağım!

Ergenekon davası kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tuncay Özkan, “Bunlar nasıl gazeteci. Hepsini sopalayacağım. İddianameyi bile okumamışlar” dedi.



İkinci Ergenekon davasının 7. duruşması dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Söz alan tutuklu sanık avukat Emcet Olcaytu “Duruşma salonuna giriş ve çıkışlarda tekrar aranacağımızı öğrendik. Sürekli aranmamız hukuka aykırı” dedi. Hakim Hasan Hüseyin Özese ise “1. Ergenekon davasında bir sanıkta cıva bulunmuştu. Bu nedenle giriş ve çıkışlarda arama yapılıyor” açıklamasını yaptı.



Tutuklu sanık gazeteci Mustafa Balbay da el konulan bilgisayarındaki belgelerin bir tek suç unsuru içermediğini belirterek şunları söyledi: “5 bin köşe yazısı ve 23 kitap yazdım. 5 bin köşe yazımın birinde terörü övdüğün gösterilsin, bu mesleği bırakmaya hazırım. Bir gazetecinin arşivi nedeniyle yargılanmasını insan hakkı ihlali olarak görüyorum.”



Bu arada duruşma arasında kız arkadaşı eski manken Duygu Dikmenoğlu ile sohbet eden tutuklu sanık Yeni Parti lideri Tuncay Özkan, eliyle gazetecilerin bulunduğu bölümü işaret ederek “Bunlar nasıl gazeteci. Hepsini sopalayacağım. İddianameyi bile okumamışlar” dedi.

