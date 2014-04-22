'Bunların elinde Cumhurbaşkanı'nın da şantaj kasedi var, benim de vardı, Genelkurmay'ın da vardı'

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, “paralel yapı” dediği Gülen cemaatini eleştirerek, “Bunların elinde hep söyledim şantaj kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar. Cumhurbaşkanının da şantaj kasedi var benim de vardı Genelkurmay'ın da vardı. Ben dedim ki açıklamazsanız namertsiniz diyorum. Açıklayın diyorum. Şahsımla alakalı aradıklarını bulamadılar” dedi.

Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Bunların elinde hep söyledim şantaj kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar. Cumhurbaşkanının da şantaj kasedi var benim de vardı Genelkurmay'ın da vardı. Ben dedim ki açıklamazsanız namertsiniz diyorum. Açıklayın diyorum. Şahsımla alakalı aradıklarını bulamadılar. Bunlar da o şeref yok. Düşman bile bu şerefsizliği yapmaz. Bunlar bunu yaptılar. Bizim bu noktada aldığımız terbiye başkadır.

Bunlarda o şeref yok

"Şahsımla alakalı bir şey bulamadılar bulamayacaklar. Benim bakanlarımla çocuklarımla konuştuklarımı verebildiler. Veremeyecekler bulamayacaklar çünkü bunlarda o şeref yok. Geçen söyledim ya düşman bile bu şerefsizliği yapmaz. Bunlar bunu yaptı!"

Devleti haşhaşileri temizleyeceğiz

"Değerli kardeşlerim bizim aldığımız terbiye farklıdır. Biliyorsunuz Hazreti Ali düşmanı öldürmek için yatırıyor tam boynunu vuracak düşman tükürüyor. Tükürdüğü anda Hazreti Ali onu öldürmekten vazgeçiyor. Şu ana kadar seni inancımın gereği için öldürecektim ama nefsim karışır diye vazgeçiyorum diyor. Tablo budur. Vicdansızca hareket ettiler. Şimdi de farklı gayretlerin içindeler. Biz de AK Parti olarak elimizden geleni yapacak bu devleti Haşhaşilerden Allah'ın izniyle temizleyeceğiz."