CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dün bir ses kaydı daha düştü. Bilal oğlan ada alıyor, adalar alıyor. Başçalana soruyorlar oğlun ada almış. Başçalan diyor, yok demiş adacık alıyor. Hani gemicik almıştı ya... AKP’ye oy verenlere sesleniyorum. .iz onları iktidar yaptınız, gittikleri yerde alkışladınız. Kırmızı plakalı arabalara bindiler. Bunlar sizi soydular. Bunlara oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu ülkenin nüfusunun en az yarısı ona hırsız diyor. Hırsız ünvanı verilen adam Başbakanlık koltuğunda oturur mu? Adı ‘Başçalan’dır. Hükümet istifa edebilir mi? İstifa etmeyecekler. Bir adamın yüreğinde Allah korkusu varsa, kul hakkı yemek dünyanın en büyük günahıdır diyebiliyorsa zaten bir gün bile o koltukta oturamaz. Bunlarda Allah korkusu yok, ar damarı yok.

Ona her yerde hırsız diyeceğim

Rahatlıkla söyleyebilirsiniz kimse bir şey yapamaz size. O hırsız o koltuktan inmedikçe ona her yerde hırsız diyeceğim. Başçalan ‘ben yürütmenin başıyım’ diyor. Biz de sana aynısını söylüyoruz, evet sen yürütmenin başısın. Bir ara demiştim ki ya koltuğu bırak ya helikoptere bin başka yere git demiştim Eleştirdiler. Hak sormayacak mısın diye... Merak etmeyin hesabını sonuna kadar soracağım. Kaçar mı? Kaçar Ama kaç, kaçtığın ülkeden seni geri getireceğim Diktatörlerin başka bir özelliği daha var. Bunlar cami de içki içiyorlar dedi İmam diyor ki içki içilmedi Sen misin bunu diyen imamı sürdüler. İmamı sürdüler, doğruyu söylediler. Sen ne söylersen söyle o imama saygı duyuyorum.

Dolaylı yoldan onayladı

Kabataş olayını çıkardı sonra... Dövmüşler, bayıltmışlar Ya Allah aşkına binlerce kişinin geçtiği iskelede böyle bir şey yok. Gösterdiler böyle bir şey yok. Ne kavga ne vurma, yere yatırma hiçbiri yok. Yalancıdan başbakan olmaz, başçalandan başbakan olmaz, hırsızdan başbakan olmaz. Başbakan ahlakıyla örnek olacak kişidir. Ne oldu? Bugüne kadar çok sayıda kaset çıktı. Hiç kimde çıkıp bu kaset yalandır, montajdır demedi kabul etti. Ama ne zaman Bilal Oğlanla başçalanın kasetleri çıktı işte o zaman. Önce bir hayal kırıklığı, önce bir sesini kesti. Sonra montaj dedi, sonra kriptolu telefonum dinleniyor dedi. Dolaylı yoldan onayladı.

Bilal oğlan ada alıyor

Dün bir ses kaydı daha düştü. Bilal oğlan ada alıyor, adalar alıyor. Başçalana soruyorlar oğlun ada almış. Başçalan diyor, yok demiş adacık alıyor. Hani gemicik almıştı ya... AKP’ye oy verenlere sesleniyorum. .iz onları iktidar yaptınız, gittikleri yerde alkışladınız. Kırmızı plakalı arabalara bindiler. Bunlar sizi soydular. Bunlara oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olur. AKP’ye oy verenler bunlara vicdanınız el veriyorsa diyecek bir şeyim yok. Ama vicdanınız sızlıyorsa 30 Mart’ta haramilerin iktidarına son verelim. Sizin bir belediye başkanınız vardı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden intikam alacağım diyordu. Ne oldu, AKP'ye geçti? Yalovalılar da seçti belediye başkanı oldu. Ne oldu başka partiye AKP’ye geçti. Kendisine oy veren Yalovalıları kandırdı ve yalan söyledi. Yalan söyleyenden belediye başkanı da olmaz.

Hangi partiye oy verdiyeseniz

Muharrem’i Türkiye’nin her yerine göndereceğim seçim döneminde her yerde çalışacak. Bu başçalan dedi ki suyun diğer tarafında olanlar. Diktatörlerin bir özellikleri de ayrıştırırlar, kavga ettirirler. Hangi partiye oy verdiyseniz verdiniz ben sizi ayırmayacağım, bölmeyeceğim. Demokrasiyi, Çanakkale’yi, şehitlerimizi, Cumhuriyet’i savunuyorum. Hepinizin başımın üzerinde yeriniz var.

Kim olursa olsun

Kim olursa olsun benim başımın üzerinde yeri var ayrım yapmadım yapmayacağım. CHP olarak büyük çabalar harcadık. 46 tane belediye başkan adayımız var başı açık başı kapalı.