'Bunlar sırça köşk kahramanları'

T24 - Tam Gün Yasası’na karşı çıkanların halkın yanında olmadığını ileri süren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Gazetelere ilan verenler, 112 servis doktorları, hastanelerde acil servislerde nöbet tutan pratisyenler değildir” dedi. Akdağ, gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:





Tam gün yasası



Tam Gün Kanunu vatandaşın hizmet almak için muayenehaneye gitmesi zaruretini tamamen ortadan kaldıracak bir kanundur. Tam Gün Kanunu, üniversite hastanelerine gittiğimizde bizim önümüzde ancak para verirsen bir hocaya muayene olabilirsin, ancak para verirsen bir hocaya tıbbi işlem yaptırabilirsin şeklinde çıkarılan bir sistem engelinin, çarpık bir sisteminin tedavi edilmesi yasa tasarısıdır. Düzenleme vatandaşın işini kolaylaştırmak için yapılıyor. Aslında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hekimlerimizin yüzde 20’sinin muayenehanesi var.





Vazgeçmeliler



Muayenehaneciliğin karşısında değiliz ancak devletin hastanesinde ve üniversitesinde bu olmayacak. Biz vatandaşımızın bu anlamda yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi bir meslek örgütü bu kanuna karşı olduğunu söylüyor ve eylem yapacağını söylüyor. Gerçi bir eylem falan da yapamıyorlar. Çünkü doktorlar bu işlere itibar etmiyor. Etraflarında ne kadar yandaşları varsa, toplayıp çıkıyorlar meydana. Bu çeşit eylemlerde lütfen gidip “Siz doktor musunuz?” diye sorun. Çünkü 10 kişiden en çok 2’si belki doktor çıkacaktır. Böyle doktor eylemi olur mu? Bu eylemlere tevessül edenler, kanuna karşı çıkanlar halktan yana olmadığını, muayenehanede vatandaştan para alarak kazancını devam ettirmek isteyen muayenehaneci hekimlerden yana olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır.





Doktorların hakları



Neyin karşısındalar? Bu kanun doktorlara ve sağlık çalışanlarına ne getiriyor. Doktorların sabit aylık gelirleri artıyor. Bunun mu karşısındalar? Kanundan sonraki her çalışma yılı için doktorların emekliliklerinde alacakları para artıyor. Buna mı karşılar? Çok açık ifade ediyorum bunlar halkın derdinden haberi olmayan sırça köşk kahramanlarıdır. Bunları halka şikayet ediyorum. Bu kanuna halka rağmen “halkçıyım” diyenler karşı çıkıyor. İlgili meslek örgütü tarihi bir hata yapıyor. Şu anda tam güne karşı gazetelere ilan verenler aslında bu işten iyi para kazananlardır. Gazetelere ilan verenler 112 servis doktorları hastanelerde acil servislerde nöbet tutan pratisyenler değildir. Uzman hekimlerimizin büyük kısmı bu yasayı bekliyor.



Erzurum’da ÖSS’de ilk 5 bine girip Atatürk Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler için düzenlenen plaket ve ödül törenine katılan Akdağ, öğrencilere hediye edilen bilgisayarlarını verdi.





Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gürsoy: ‘Bunlar popülist sözlerdir’



Halkçı görüşleriyle tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy Sağlık Bakanı Revep Akdağ’ın sözlerine sert tepki gösterdi. Sağlık Bakanı ile polomiğe girmeye gerek olmadığını, söyleyeceklerinin hepsinin dile getirdiklerini belirten Prof. Gürsoy, şöyle konuştu:



“Tam gün yasa tasarısına tabip odaları, uzmanlık derneklerinin tamamı karşı. Bu yasa tasarısını yanlış uygulayan ve hastaneleri işletme haline çeviren bir yasaya Türk Tabipler Birliği karşıdır. İlke doğrudur. Kamu kesiminde, özellikle üniversite ve araştırma hastanelerinde çalışan hekimler tam gün çalışmalıdır, ama bu kurumlar gerçekten kamu kurumu olmalıdır, işletme olmamalıdır. Özlük haklarında iyileştirme adı altında ifade edilenlerin hiçbiri gerçeği tam yansıtmıyor ve verilen rakamlar ancak bir hekimin günde 18 saat mesai dışı çalışmasıyla varılabilecek teorik rakamlardır, tüm bu ödemeler döner sermaye üzerinde tasarlanan ödemelerdir, döner sermaye gelirleri daha şimdiden üniversite hastanelerinde dardır, kendi masraflarını bile karşılayamazken tam gün tazminatlarını yükselterek ödemesi hiç mümkün değildir. Sayın Bakan yasa tasarısına karşı olan biz hekimler için ” halkın derdinden haberi olmayan sırça köşk kahramanları “ ifadesini kullanmış. Bunlar popülist sözlerdir. Zaten ortada bir hekim antipatisi var. Haklı tarafları da var ama bütün hekimleri ima eden, tabip odalarını, örgütlerini hedef alan bir tavır doğru bir tavır değildir.”

