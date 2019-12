‘Bunlar milliyetçiyse ben vatan hainiyim’

DP Genel Başkanı Denktaş, Ergenekon konusunda yaptığı basın toplantısında “Bunlar milliyetçiyse ben en komünist, en vatan haini insanım” dedi.



KKTC'de Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Ergenekon konusunda gelinen aşamada işin takip edileceği mercinin yargı olması gerektiğini, ancak seçim sonrasında parti olarak konunun Meclis gündemine de alınıp gerçeklerin ortaya çıkarılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirdi. DP'nin saklayacak, gizleyecek, karanlık hiçbir şeyi olmadığını belirten Denktaş, ``Siyaset yapmaktaki tek hedefimiz; Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak olmuştur'' dedi.



DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer'in Türkiye'deki Ergenekon iddianamesiyle ilgili iddialar için soruşturma talebinde bulunması konusunda açıklamalarda bulundu. ``Bugün Ergenekon'la ilgili ortaya çıkan belge konusunda basının karşısına son kez çıkıyorum'' diyen Denktaş, ortaya çıkan belgenin tarihsel akışına bakıldığında o yıllarda yaşanan birçok olayı aydınlatması açısından dikkate değer bulduğunu söyledi. Demokrat Parti olarak her dönemde müdahalelerin karşısında olduklarını ve siyaset yapmaktaki tek hedeflerinin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak olduğunu ifade eden Denktaş, bundan asla taviz vermediklerini ve bundan sonra da vermeyeceklerini kaydetti.



‘Bilnçli yıpratma ve karalama’



“Yıllardır Denktaşlar'a karşı sürdürülen bilinçli yıpratma ve karalama kampanyasının ardındaki gerçek sanırım bu belgeyle aralanmış oldu'' ifadesini de kullanan Denktaş, bugüne kadar `Denktaş' isminin Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve varoluş mücadelesiyle birlikte anıldığını belirtti. Ancak zaman içinde bazı kesimlerin `ülke üzerindeki kirli hedeflerine ulaşmada Denktaş adını bir engel olarak gördüğünü' kaydetti. Denktaş ailesinin halkın çıkarları, varlığının korunması ve halkın güvenli bir geleceğe gidebilmesi dışında hayatlarında başka bir amacı olmadığını ifade eden Serdar Denktaş, şöyle devam etti:



“Belgede açıkça vurgulanmaktadır ki, bu ülke üzerinde emelleri olanların Denktaşları oyunlarına alet edemeyecekleri kesindir. Bu amaçlarına ulaşmak için yaptıkları kirli oyunlar, bu oyunları sahneye koymak üzere seçtikleri oyuncunun kim olduğu da açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu tezgahın orasından burasından her düzeyde parçası olanlar ne vicdanlarda ne de akıllarda hiçbir zaman aklanamayacaklardır. Halkımızın sağduyusu bunu görmeye muktedirdir. Bu noktadan sonra işin takip edileceği merci yargı olmalıdır. Seçim sonrasında biz Demokrat Parti olarak konunun meclis gündemine de alınıp gerçeklerin ortaya çıkarılması için üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü bugünden veriyoruz. Demokrat Parti'nin saklayacak, gizleyecek, karanlık hiçbir şeyi yoktur. Önümüzde bütün siyasi partiler için halkımızın geleceğini belirleyecek bir seçim durmaktadır. Bu noktada tüm siyasi partilerin amacı belgeyle ilgili spekülasyonların arkasına saklanarak halkımızın kafasını bulandırmak değil, onlara içinde bulunduğumuz bu kapandan çıkış yolunu gösterecek plan ve projeleri aktarmak olmalıdır. Biz şu andan itibaren tekrar halımıza layık olduğu yaşam şeklini sunmak için hazırladığımız plan ve projeleri anlatmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Kimsenin bu halk üzerinde kirli oyunlar oynamasına izin vermeyeceğiz.”



‘Beni en çok üzen kısım…’



DP Genel Başkanı Denktaş, belgeyi başından sonuna okuduğunu, bunun bir iddianame değil bir sanığın belgeleri arasında bulunmuş bir raporlar dizisi olduğunu ifade ederek, bunu yazanların `milliyetçi' olduğunu söyleyen insanlar olduğunu kaydetti. Denktaş, bu belgelerin devletle ilgisi ve ilişkisi olmadığı inancında olduğunu, ancak bu belgeler içerisinde kendisini en çok üzen kısmının, belgede yer alan ve kendisine milliyetçi diyen kişilerin, `Serdar Denktaş'a verilecek desteğin Türkiye'deki çete olayına destekten farksız olmadığını' söylediklerini ifade etti. Bu sözü söyleyenlerin kendisinin `Kıbrıs Türk milliyetçiliği' söylemlerinden yola çıkarak bu noktaya vardıkları görüşünü dile getiren Denktaş, bu söylemin Türk milliyetçiliğine karşı değil, bu devletin insanlarının bir mihenk taşı etrafında toparlanabilmesi için ortaya konmuş bir görüş olduğunu ve asla bunun arkasından geri çekilmeyeceğini söyledi. Denktaş, bu görüşü bir terör örgütüyle bağdaştıranların kendisini tanımadığını veya kötü emellere sahip olduklarını belirterek, ``Biri beni Kıbrıs Türk halkının geleceğine bir tehdit oluşturmakta olduğuma ve Türkiye'nin menfaatlerine aykırı olduğuma ikna ederse siyasetten çekilirim ve ağzımı açmam'' ifadelerini kullandı. Serdar Denktaş, bu açıklamasının ardından bu konuyu 19 Nisan'a kadar kapattığını da belirtti.



Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Denktaş, Türkiye'deki Ergenekon iddianamesinde kendisiyle ilgili yer aldığı savunulan konuşmaların doğru olmadığını ifade etti. Denktaş, seçimlerin ardından bu belgelerin araştırılmasını ve kendisinin de karanlık ilişkileri neyse ortaya çıkarılmasını istedi. Serdar Denktaş, belgelerde yer alan iddialara da atıfta bulunarak, ``Bunlar eğer suçsa ben suçlunun en üst seviyesindeyim; bunu yazanlar milliyetçiyse ben dünyanın en komünist, en vatan haini insanım... Kaç zamandır 'Ergenekoncu Ergenekoncu' diye hakkımızda bir şeyler söylenir, yarın Allah bilir 'Ergenekonun kurucusu' diye başka bir belge çıkar adımıza'' diye ekledi.