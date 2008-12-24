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Dünya

Bunlar da 'tatlı su' korsanları

Somalili deniz korsanı eylemlerinin benzerleri Avrupa'nın merkezinde, Tuna Nehri'nde de yaşanıyor

24 Aralık 2008 02:00

Hint Okyanusu'nda Somalili deniz korsanlarının bölgeden geçen yabancı bandıralı gemilere yönelik silahlı soygunların benzerleri Avrupa'nın merkezinde, Tuna Nehri'nde de yaşanıyor

Tuna'da Sırp nehir korsanları, yabancı bandıralı gemileri silah tehdidiyle soyuyor. Soygunların Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın yakınındaki Smederovo bölgesinde yoğunluk kazanması dikkati çekiyor.

Saldırıya uğrayan gemilerde çalışan personelin ifadelerine göre, Sırp korsanlar tıpkı Somalili korsanlar gibi hızlı botlarla gemilere yanaşıyorlar ve uçları kancalı iplerle güverteye çıkıyorlar.

İlk olarak haberleşmeyi kesiyorlar

Durumdan polisin haberdar edilmemesi için ilk iş olarak personelin cep telefonlarını ve geminin telsiz haberleşme sistemini kırarak imha eden korsanlar, silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikleri gemi personelinin üzerindeki para ve değerli eşyaya el koyuyorlar.

Geminin kargosundaki, paraya kolay çevrilebilecek metal ve bakır kablo gibi değerli malları da çalan korsanlar, geldikleri botlarla gemiden hızla ayrılıyorlar. Korsanlar, gemi personelinin ilk limanda durumu ilgililere haber verinceye kadar geçen sürede ortadan kaybolmayı başarıyorlar.

2 yılda 28 gemi hedef oldu

Bulgaristan Nehir Gemiciliği İşletmesinden edinilen bilgiye göre, Tuna Nehri'nin Sırbistan'da kalan bölümünde, son iki yıl içinde sadece Bulgaristan bandıralı 28 gemi korsanların hedefi oldu.

İşletme yetkilileri, durumun Sırbistan İçişleri Bakanlığına defalarca bildirildiğini, ancak Sırp polisinin korsanlarla mücadelede başarı gösteremediğini söylediler.

Soygunların hala devam etmesi üzerine, gemileri en çok saldırıya uğrayan Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna, nehirde gemi trafiğinin düzeninden sorumlu olan Tuna Komisyonuna başvurdu.

Başvuruda, Sırp nehir korsanlarının saldırılarının engellenmesi için bölgede güvenlik tedbirlerinin artırılması, gerekirse özel bir güvenlik biriminin kurulması istendi.

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