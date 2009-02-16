Bunlar da 'Kim Yong İl' çiçekleri

Üniformalı askerler ve diğer ziyaretçiler, Kim Yong İl'in onuruna yetiştirilen "Kimjongilia" adlı kırmızı bir çiçekle düzenlenen sergiyi gezerken, vatandaşlar eksi 5 derece soğukta, başkent Pyongyang'ın ana meydanı Kim İl Sung meydanında dans etti.Başka ziyaretçiler de doğum günü nedeniyle, Kim Yong İl'in babası Kim İl Sung'un kente bakan bir tepedeki bronzdan yapılma dev heykeline çelenk koydular ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bugünkü bülteni, Kim Yong İl'i öven haberlerin yanı sıra yaş günü nedeniyle kendisine gönderilen tebrik mesajı haberleri ve yıl dönümünün yurt dışında da kutlandığını ileri süren haberlerle dolu.Ülkenin en büyük günlük gazetesi Rodong Sinmun'da yayımlanan uzun başyazıda ise, "Yoldaş Kim Yong İl büyük bir politikacı, cennetten çıkma bir kumandan ve ulusumuz ve halkımızın kaderini aydınlatan ve koruyan şefkatli bir baba. Bizler sevgili generalin önce-ordu liderliğini samimi olarak desteklemek zorundayız" ifadesi kullanıldı.Resmi devlet medyası, geçen yaz geçirdiği beyin kanamasından sonra ilk kez geçen ay Çin büyükelçisi ile görüşen Kim Yong İl'in doğum yıl dönümü öncesi ülkede bir festival havası estiğini, doğum gününe özel bir film festivali ve başka kutlamalar düzenlendiğini bildirdi.Bu arada, Güney Kore'de kuzeyden kaçanlar ve diğer eylemciler, Güney Kore hükümetinin uyarılarına rağmen sınırın kuzey tarafına balonlarla on binlerce Kim Yong İl aleyhtarı el ilanı gönderdi.Eylemciler ayrıca ilk kez, balonla sınırın öte yanına gönderdikleri el ilanlarına Kuzey Kore kağıt paraları da eklediler.Kuzeyden güneye kaçan önde gelen eylemcilerden Park Sang-Hak, "Bu paraları gönderiyoruz ki kuzeyli hemşehrilerimizin ekmek alabilsinler" dedi.