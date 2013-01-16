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''Bunlar boru' sözünün sahibi İlker Başbuğ değil, Deniz Baykal'

Poyrazköy'de bulunan law silahları ile ilgili 'bunlar boru' sözünün sahibi emekli Orgeneral İlker Başbuğ değil, ancak sözleri söyleyenin kendisi olduğuna Başbuğ'da inanmış

16 Ocak 2013 10:39

Poyrazköy'de bulunan muhimmat ile ilgili yaptığı basın toplantısında boş law silahları ile ilgili "bunlar boru" dediği iddiasına Orgeneral İlker Başbuğ da inanmış. Toplantının kayıtlarını izleyen Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer böyle bir ifade kullanılmadığını, boru tabirini 5 Mayıs 2009'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kullandığını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan Toygun Atilla'nın haberine göre 21 Nisan 2009'da Poyrazköy'de bulunan muhimmatın ardından 29 Nisan'da basının karşısına geçen dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bulunan boş law silahlarından söz ediyor. Ancak sürekli gündeme gelen "bunlar boru" ifadesi toplantıda kullanılmıyor. Başbuğ toplantıda "Bunlar boş, kullanılmış, yeniden kullanılamaz, çöptür, ancak eğitim amaçlı olarak kullanılır" sözlerini kullanıyor.
 

Savcı da sormuş

 
Ancak sürekli İlker Başbuğ ile birlikte ifade edilen "Bunlar boru" sözleri 6 Ocak 2012 günü İnternet Andıcı soruşturması kapsamında ifade Savcı Cihan Kansız tarafından kendisine sorulmuş. Kansız sorgu sırasında "Yapılan açık kaynak incelemelerinde 29-4-2009 tarihinde yaptığınız basın toplantısında Poyrazköy’den çıkan mühimmatları boş lav silahlarından ibaretmiş gibi gösterme gayreti içinde olduğunuz, boş law silahını göstererek delillerin bütünü hakkında kara propaganda yapmaya çalıştığınız, yaptığınız basın açıklaması ile ilgili ulusal medya organlarında çıkan haberlerde söz konusu law silahlarının “BORU” olarak nitelendiği bu tabiri sizin kullandığınız yönünde haberlerin yapıldığı tespit edilmiştir" şeklinde bir soru yöneltiliyor.
Başbuğ ise savcıya "29 Nisan 2009 tarihinde karargâhta yapmış olduğum basın toplantısında, boş law silahları için ‘boru’ tabirini kullandığım doğrudur. Benim brifingdeki açıklamalarım kötü amaçlı değildir. Herhangi bir şekilde kara propaganda amaçlı bir hareket içerisinde olmadım. Benim burada komutan olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini koruma refleksi içerisinde bu açıklamaları yaptım. Bu olaydan sonra el bombalarına ve lawlara özel numara verme çalışmasına başladık" yanıtı vermiş.
 

Sözün sahibi Deniz Baykal

 
CHP lideri Deniz Baykal 5 Mayıs 2009'da partisinin grup toplantısında konuşmasının bir bölümünü  LAW silahlarına ayırıyor ve “mermisi olmayan boru” ifadesini kullanıyor. Ancak bu sözler daha sonra emekli Org. İlker Başbuğ ile birlikte anılıyor, köşe yazılarında, haberlerde bu sözler Başbuğ ile birlikte anılıyor ve siyasiler tarafından eleştiriliyor.
 
Basın toplantısının tamamını izleyebilirsiniz

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