Bundesliga'ya saldırı planlandığı iddiası



Duisburg Savcılığı'nın terör şüphesiyle gözaltına alınan dört kişiyle ilgili kapsamlı bir inceleme başlattığı bildirildi. Savcılık, şüphelilerin Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın maçlarından birini hedef almayı planlayıp planlamadıklarını araştırıyor. Ancak savcılık ve polis, soruşturma ile ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Savcılık sözcüsü Anna Christiana Weiler, soruşturma ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar yer ve hedefle ilgili ellerinde somut bir bilgi olmadığını açıkladı. İncelemenin sürdüğünü kaydeden Weiler, hedefin birinci ya da ikinci lig maçı mı olduğunun da kesinlik kazanmadığını dile getirdi.

"Lig sorumlularını bilgilendirdik"

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Ralf Jaeger de Bundesliga'ya yönelik bir saldırı planladığı konusunda ellerinde kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti. Jaeger, Bundesliga karşılaşmalarının böyle bir saldırıdan etkilenebileceğini söyleyebilecek kadar ellerinde yeterli veri bulunmadığını lig sorumlularına ilettiklerini dile getirdi.

Almanya'nın çeşitli illerinde geçen cuma ve çarşamba günleri radikal İslamcılara yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Mutterstadt kentinde cuma günü 1, Dinslaken kentinde de çarşamba günü 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Dinslaken kentinde bir mülteci yurdunda kaldıkları belirtildi.

Radikal İslamcılara operasyon

Almanya terör tehlikesine karşı ülke içinde yeni güvenlik önlemleri almaya hazırlanıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan veya suç işlemiş yabancılara karşı harekete geçebilmek için Yabancılar Yasası'nın da sertleştirilmesini istiyor. Ülkede ayrıca polis mevcudiyetinin de artırılması planlanıyor.