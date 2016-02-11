Bundesliga’nın en genç teknik direktörü



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim artık genç teknik direktör Julian Nagelsmann'a emanet. Kulüp Hollandalı çalıştırıcı Huub Stevens'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinden bir gün sonra teknik direktörlük görevine 28 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın getirildiğini açıkladı.

Hoffenheim kulübü, Nagelsmann ile önümüzdeki sezondan itibaren çalışmak üzere geçen ekim ayında anlaşmıştı. Ancak Stevens'ın beklenmedik istifasının ardından kulüp bu planını erken hayata geçirme kararı aldı.

Hoffenheim ile 2019 Haziran ayına kadar sözleşme imzalamış olan genç teknik adam hafta sonunda Werder Bremen ile oynanacak kritik maçta takımının başında sahaya çıkacak.

2010'dan beri Hoffenheim'ın alt yapı ekiplerinde görev alan Nagelsmann iki yıl önce Hoffenheim'ın U19 takımını Almanya şampiyonu yapmıştı.

Nagelsmann yaptığı açıklamada “Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Ligdeki durumumuz işi daha da zorlaştırıyor. Ama bu beni korkutmuyor. Bu takımla çalışacağım için mutluyum ve takıma ivme kazandıracağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Hoffenheim 20 haftası geride kalan ligde 14 puanla doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikte bulunuyor.