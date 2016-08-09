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Dünya

Bundesliga'nın açılışında bombalı eylem planlayan IŞİD'li yakalandı

Tutuklanan IŞİD militanının yüksek rütbeli olduğu açıklandı

09 Ağustos 2016 22:39

Almanya'nın güneybatı kentlerinden Mutterstadt'ta yüksek rütbeli bir IŞİD militanı, Alman futbol ligi Bundesliga'nın açılışında suikast planlamak suçundan tutuklandı.

Almanya'da terörle mücadele polisleri Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Mutterstadt'da üst rütbeli bir IŞİD militanının yakalandığını açıkladı.

tr.sputniknews'in haberine göre; Mainz'da bir içişleri bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre adı açıklanmayan militanın Gelsenkirchen'de yaşayan eski bir hapis arkadaşının verdiği bilgiyle rutin bir polis kontrolü sırasında yakalandığını belirtti.

Militanın Alman futbol ligi Bundesliga'nın açılış gününde bombalı bir eylem planladığının müşahede edildiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

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