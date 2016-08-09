Bundesliga'nın açılışında bombalı eylem planlayan IŞİD'li yakalandı

Almanya'nın güneybatı kentlerinden Mutterstadt'ta yüksek rütbeli bir IŞİD militanı, Alman futbol ligi Bundesliga'nın açılışında suikast planlamak suçundan tutuklandı.

Almanya'da terörle mücadele polisleri Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Mutterstadt'da üst rütbeli bir IŞİD militanının yakalandığını açıkladı.



tr.sputniknews'in haberine göre; Mainz'da bir içişleri bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre adı açıklanmayan militanın Gelsenkirchen'de yaşayan eski bir hapis arkadaşının verdiği bilgiyle rutin bir polis kontrolü sırasında yakalandığını belirtti.



Militanın Alman futbol ligi Bundesliga'nın açılış gününde bombalı bir eylem planladığının müşahede edildiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.