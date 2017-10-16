Bundesliga’dan NFL’e destek: Hoşgörülü bir Berlin ve açık görüşlü bir dünya için diz çök

Çeviri: Gonca Tokyol

Bundesliga takımlarından Hertha Berlinli futbolcular, pazar günü Schalke karşısında oynadıkları maç öncesinde ABD’deki meslektaşlarıyla dayanışma göstererek başlangıç öncesinde diz çöktü. Oyunun başlamasından hemen önce dizlerinin üzerine çöken oyuncular, yan yana dizildi ve kol kola da girdi. Sahadaki oyuncuların dayanışmasına, başta teknik direktör Pal Dardai olmak üzere teknik ekip ve yedek oyuncular da kulübede diz çökerek destek verdi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hertha BSC hoşgörü ve sorumluluğun tarafındadır. Hoşgörülü bir Berlin ve açık görüşlü bir dünya için, şimdi ve her zaman! #dizçökün” ifadelerine yer verildi. Sky Sports’a konuşan Hertha Berlin’de oynayan Sebastian Langkamp da, “18. yüzyılda değil, 21. yüzyılda yaşıyoruz ama bazı insanlar düşünce yapılanını buna uygun olarak geliştirememişler. Eğer onların bunu yapmasına biraz da olsa yardım edebilirsek, bu iyi bir şeydir” dedi.

Diz çökme protestosu ilk olarak ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından 2016 yılında ırk kökenli olayları protesto etmek amacıyla yapılmış ve Donald Trump’ın başkanlığı döneminde siyahlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin artarak devam ettiğini savunan diğer oyuncular tarafından devam ettirilmişti. Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçları öncesi gerçekleşen protestoların artmasının ardından ABD Başkanı Trump, yapılanın ABD bayrağına ve marşına saygısızlık olduğunu iddia ederek, protestoya katılan oyunculara tepki göstermişti. Trump, NFL’deki takımların yönetimlerine “Bu oyuncuları kovun” çağrısında bulunurken, NFL Başkanı Roger Goodell ve birçok takım sahibi oyunculara destek vermişti.