Bundesliga'daki 10 takımın sponsoru olan Volkswagen, Alman futbolunda da kriz yaratacak

Volkswagen’deki skandalın Alman futbolunu da vuracağı belirtiliyor. Volkswagen Bundesliga'da 10'dan fazla takımın sponsoru olmuştu.

Çevreye zararlı egzoz gazı değerlerini düşük göstermek için, dizel motorlarındaki bilgisayar ayarlarıyla oynayanVolkswagen’deki skandalın Alman futbolunu da vuracağı belirtiliyor.

Volkswagen, başta sahibi olduğu Bundesliga ekibi Wolfsburg da dahil birçok kulübe ve organizasyona sponsorluk desteği veriyor. Sadece Alman Bundesliga’da 10 kulübe sponsor olan şirket, futbola yılda 100 milyon Euro’ya yakın kaynak aktarıyor.

Bu destekten aslan payını ise Wolfsburg takımı alıyor. Kulübün Vokswagen’den yıllık kazancı 30 milyon Euro civarında. Uzmanlar ise emisyon skandalının Vokswagen’de yaratacağı maddi hasarın (50 milyar doları geçmesi bekleniyor) tüm sponsorluk harcamalarını da durdurabileceğini iddia ediyor.

36 takımın 17'si

Wolfsburg takımının ana sponsoru ve sahibi konumundaki Volkswagen bugün Alman futbol ligi Bundesliga ve Bundesliga 2’deki 36 takımın 17’sine destek veriyor. Şirket bu sponsorlukları hem Volkswagen hem de Audi markasıyla gerçekleştiriyor.

Bu iki marka Avrupa’nın en çok izlenen ligleri arasında gösterilen Bundesliga’daki 18 takımın 10’una da sponsorluk yapıyor. Şirketin sponsor olduğu diğer 7 takım ise Bundesliga 2’de mücadele ediyor. Grubun sponsor olduğu takımlar arasında Bayern Münih, Schalke 04 ve Werder Bremen gibi köklü kulüpler de bulunuyor.

Devlere destek

Volkswagen Grubu sadece Almanya’da futbol takımlarına sponsorluk yapmıyor. Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat ve Skoda markalarını bulunduran Volkswagen Grubu, İspanya, Fransa, İtalya ve Brezilya’da da futbola destek veriyor.

Grup Almanya’dan sonra en çok kaynağı İspanya’daki futbol kulüplerine aktarıyor. İspanya La Liga’da Barcelona, Real Madrid, Valencia ve Atletico Madrid’e sponsorluk yapan şirket, İtalya da ise Milan’a destek veriyor. Volkswagen Grubu, Fransa Futbol Federasyonu ve Brezilya Futbol Federasyonu’nun da ana sponsorları arasında.

Sponsor geliri altyapıya gidiyor

Son yıllarda Alman futbolundaki yükseliş tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Uluslararası arenada Alman futbolunun başarısı ise bu alanda markaların desteğini arttırmasıyla gerçekleşiyor.

Otomotivden teknolojiye, ilaçtan içeceğe kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Alman şirketleri futbola büyük destek veriyor. Alman kulüpleri de bu desteği daha çok altyapı yatırımlarına harcıyor. Alman kulüplerinin son yıllarda yurtdışındaki takımlara futbolcu satışı da hızla artıyor.

Bundesliga’da hangi takımlara sponsor?

Wolfsburg

Bayern Münih

Schalke04

Hertha

Hamburger SV

Werder Bremen

1899 Hoffenheim

FC Augsburg

Hannover

FC Ingolstadt 04