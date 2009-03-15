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Spor

Bundesliga'da zirve yarışı

Hertha Berlin, Bundesliga'nın 24. haftasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

15 Mart 2009 02:00


Hertha Berlin, Bundesliga'nın 24. haftasında Bayer Leverkusen'i Ukraynalı futbolcusu Andrey Voron'in tek golüyle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'da ilk sırada bulunan Hertha Berlin, Bayer Leverkusen'i 50. dakikada Voronin'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Hertha Berlin puanını 49'a yükseltirken, deplasmanda ligin zayıf takımlarından Bochum'u 3-0 yenen Bayern Münih de 45 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Bochum-Bayern Münih karşılaşmasının ilk golü 32. dakikada Brezilyalı oyuncu Ze Roberto'dan geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Bayern Münih lehine sonuçlandı.

Bayern'de Lukas Podolski 49. dakikada bir penaltı atışını kaçırdı. 48. dakikada Bochum'lu oyuncu Marc Pfertzel kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken, 60. dakikada Philipp Lahm durumu 2-0 yaptı. 90. dakikada Demichelis maçın skorunu belirleyen 3. golü atarken, bayern sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kendi sahasında Schalke'yi 4-3 yenmeyi başaran Wolfsburg 45 puanla ligde üçüncü sıraya yükselirken, Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hoffenheim 43 puanla dördüncü sıraya düştü.

TOPLU SONUÇLAR
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen: 1-0
Hannover - Borussia Dortmund: 4-4
Karlsruhe - Arminia Bielefeld: 0-1
Köln - Borussia Mönchengladbach: 2-4
Eintracht Frankfurt - Hoffenheim: 1-1
Bochum - Bayern Münih: 0-3

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