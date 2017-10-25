Bundesliga'da 'yerli oyuncuyu teşvik' primi

Almanya Profesyonel Futbol Ligi Bundesliga'da 23 yaş altı ve yerli futbolcu oynatan takımların, yayın gelirlerinin 17 milyon Euro'luk bölümünden daha fazla pay alması kararlaştırıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre Bundesliga yönetimi, takımların yerli ve genç oyunculara daha fazla şans vermesi için takımları teşvik etmek adına düzenlemeler yaptı. Alınan ve uygulamaya geçirilecek olan yeni kararlara göre Bundesliga'da yayın gelirinin 17 milyon Euro'luk kısmı 23 yaş altı ve yerli oyuncuların sahada alacağı süreye göre dağıtılacak.

Ayrıca oyuncuların sahada kalma süresi hesaplanırken yalnızca 90 dakikalık normal sürenin hesaba katılacağı da ifade edildi.