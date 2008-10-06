Bundesliga’da lider Hamburg



Bundesliga’da bugün oynanan maçlarda Hamburg son dakikada kazanırken Schalke, evinde Wolfsburg ile berabere kaldı.



Cottbus – Hamburg: 1 – 2



Bundesliga'da Cottbus, evinde Hamburg’u ağırladı. Maça Trochowski, Guerrero gibi oyuncularıyla Hamburg etkili başladı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 54. dakikasında Ivica Olic, takımın 1 – 0 öne geçiren golü kaydetti. 74. dakikada Mitreski’nin asistiyle Branko Jelic, takımına 1 – 1 lik beraberliği getiren golü kaydetti. 90. dakikada Trochowski’nin ortasında Mladen Petric’in golüyle Hamburg deplasmanda 3 puanı aldı.



Schalke 04 – Wolfsburg: 2 – 2



Maçın 20. dakikasında Halil Altıntop’un asistinde Keniv Kuranyi, takımını 1 – 0 öne geçiren golü attı. Maçın ilk yarısı bu sonuçla biterken 51. dakikada Dejagah'ın asistinde Dzeko, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 66. dakikada Josue’den aldığı pası iyi değerlendiren Caiuby, Wolfsburg’u 2 – 1 öne geçirdi. Golden hemen sonra, ceza sahasının içinde rakibini düşüren Kosta kırmızı kart gördü. Rafinha penaltı atışından faydalanamadı. Kaçan penaltıdan sonra ataklarını hızlandıran Schalke, 90+3. dakikada Kevin Kuranyi’nin attığı golle 2 – 2 lik beraberliği yakaldı.



Bundesliga’da haftasonu oynanan maçların toplu sonuçları şöyle;



Schalke 04 – Wolfsburg: 2 – 2

Borussia Dortmund – Hannover 96: 1 – 1

Energie Cottbus – Hamburg: 1 – 2

