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Spor

Bundesliga'da ilk yarının en iyisi Aubameyang

Bundesliga oyuncuları dünyanın en iyi teknik direktörü olarak Pep Guardiola'yı seçti

09 Ocak 2017 16:44

Borussia Dortmund'da forma giyen Gabonlu oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang, 2016-2017 sezonunun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi.

Kicker dergisinin geleneksel olarak yaptığı ve bu yıl Bundesliga'da oynayan 238 futbolcunun katıldığı ankette, Aubameyang oyların yüzde 33,6'sını alarak ilk yarının en iyi futbolcusu olarak belirlendi.

Sarı-siyahlı takımda 3,5 yıldan bu yana forma giyen Aubameyang'ı, yüzde 23,1 ile Leipzig'in İsveçli futbolcusu Emil Forsberg ve yüzde 14,3 ile Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski izledi.

 

En iyi kaleci Neuer

 

Bayern Münih'in Alman file bekçisi Manuel Neuer de yüzde 30,3 oranla ilk yarının en iyi kalecisi oldu. Bu kategoride Köln takımının kalesini koruyan Timo Horn yüzde 16,8'le ikinci, Eintracht Frankfurt'un Slovak kalecisi Lukas Hradecky de yüzde 11,8'le üçüncü sırayı aldı.

Ayrıca, Leipzig'i çalıştıran Ralph Hasenhüttl ilk yarıda "en kazançlı çıkan teknik direktör" olurken, "en iyi çıkış yakalayan" oyuncu ise yüzde 20,6'la Forsberg olarak gösterildi.

 

Oyuncular 'Guardiola' dedi

 

Bundesliga oyuncuları tarafından dünyanın en iyi teknik direktörü ise yüzde 29,4 ile Manchester City'yi çalıştıran İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola seçildi. Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp ise yüzde 19,7 oranıyla Guardiola'nın gerisinde yer aldı.

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