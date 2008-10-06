Bundesliga'da gündem Sinan

Tanıdık isimlerle açalım bu haftaki Avrupa'dan futbol turumuzu... En dikkat çekici isim kuşkusuz Sinan Kaloğlu'ydu. Sezon başında Bursaspor'dan Bundesliga temsilcisi Bochum'a geçen golcü futbolcu burada adeta yeniden doğdu. Hafta sonu Bayern deplasmanında gösterdiği performansla geçen sezonun şampiyonu Bayern'e de eziyet(!) etti. Kaloğlu attığı golün yanı sıra verdiği iki gol pasıyla da Mesut Özil'den sonra Almanya'nın gündemini işgal eden ikinci Türk futbolcu olmayı başardı.Bundesliga'da Hamburg liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon özellikle geriye düştüğü maçlardan sonra öne geçmesiyle dikkat çeken Hamburg 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu... Detaylar haberimizde...Nihat Kahveci ise, sakatlıklardan çekti, hiçirşeyden çekmediği kadar. Villareal formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen temsilcimiz, tam iyileşti form tuttu derken yeniden sakatlandı ve sahalardan bir aya yakın bir süre (daha) uzak kalacağı duyuruldu. Ayrıntılar haberimizde...İspanya birinci ligi La Liga'da haftanın en spektaküler skoruna Barcelona imza attı. Atletico Madrid gibi bu sezonun en formda ekiplerinden birini sahasında 6 golle geçen Katalan ekibi taraftarıyla da muhteşem bir barışın altına imza attı...Real Madrid ise Barnebeu'da soğuk bir duş aldı... Espanyol karşısında iki kez yenik duruma düşen, fakat beraberliği kurtarmayı başaran başkent temsilcisi ligde dört haftadır puan kaybetmiyordu. Beşinci galibiyet için sahaya çıkan mor menekşeler bir puana razı oldu, detaylar haberimizde...İngiltere Premier Lig'de ise fazla sürpriz yoktu. Manchester United, Chelsea ve Liverpool haftayı kayıpsız geçtiler. Haftanın en keyifli ve heyecanlı maçı ise M.City ile Liverpool arasında oynandı. Sezonun en dikkat çeken takımı City, Kırmızılılar ile yaptığı ve son anına kadar heyecan yüklü maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Hem de 2-0 öne geçmelerine karşın... Başroldeki isim yine Torres'ti... Detaylar haberimizde...Tanıdık isimlerden biri de Anelka... Fransız futbolcu Premier Lig'de belki de hiç bu kadar istikrar yakalamamıştı. Her hafta bir gol atma alışkanlığını bu hafta da devam ettiren futbolcu Aston Villa ağlarını da havalandırdı...Diğer bir tanıdık isim, ise, dün akşam Şükrü Saracoğlu'nda adını sıkça duyduğumuz, 'I love you Zico' tezahüratının nesnesi rolündeki teknik adam Zico'ydu. Rivaldo ile Özbekistan liginde buluşan Brezilyalı efsane adam haftasonu kazandığı derbiyle, derbilerin kralını olduğunu bir kez daha gösterdi...İtalya Serie A'da haftanın en ilginç skoruna Juve imza attı.... Sahasında Palermo'yu ağırlayan Juventus sahadan 2-1 yenik ayrılınca siyah beyalı taraftarlar şaşkınlık yaşadı... Diğer bir ilginç skoru ise deplasmanda Siena'ya yenilen Roma elde etti. Firentina ise Gillardinho'nun yükselen formunun meyvesini yemeye devam ediyor. Chievo deplasmanından altın değerinde bir 3 puan aldılar...Mourinho'nun öğrencileri ise Bologna'yı 2-1 ile geçerken derin bir nefes aldılar... Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Werder Bremen ile sahalarında berabere kalan İnterli futbolcular bu galibiyetle taraftarlarında da özür dilemiş oldu... Milan ise İnter galibiyetinden sonra deplasmanda Cagliari'yle berabere kalarak puan kaybetmeye devam etti... İtalya Serie A'da haftanın bol kartlı geçmesi de gözlerden kaçmadı...