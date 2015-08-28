Bundesliga’da en yüksek ücrete satılan oyuncu rekoru

Kevin De Bruyne, 80 milyon Euro’ya Manchester City’ye transfer olarak Bundesliga’dan en yüksek ücretle ayrılan oyuncu oldu.

Manchester City, uzun süredir peşinde koştuğu Wolfsburg’un Belçikalı oyuncusu Kevin De Bruyne’u sonunda renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu 80 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

De Bruyne böylece, Hoffenheim’dan Liverpool’a 41 milyon Euro’ya giden Roberto Firmino’nun Bundesliga’da en yüksek ücrete satılan oyuncu rekorunu kırdı.



Manchester City’nin De Bruyne’a ise yıllık brüt 20, net 10 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. 25 milyon Euro’ya Ocak 2014’te Chelsea’den transfer edilen De Bruyne, Alman ekibinde geçen sezon 51 maçta 16 gol atıp, 28 asist yapmıştı.