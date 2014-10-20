Bundesliga’da 8’inci haftanın ardından

Milli maç arasının ardından Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'ya sekizinci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi. Lider Bayern Münih cumartesi günü sahasında oynanan maçta, Werder Bremen'i 6-0 yendi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Bavyera ekibi altıncı sezon galibiyetini elde etti. Liderin takipçilerinden sadece Mönchengladbach, Tayfun Korkut'un takımı Hannover 96'yı deplasmanda 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı ve liderle arasındaki puan farkının açılmasını önledi.
Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund da haftayı puan kayıplarıyla kapattı. Bayer Leverkusen Stuttgart deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberlikle yetinirken, Borussia Dortmund Köln deplasmanında 2-1 yenildi. Bu sonuçla puan cetvelinde ligin yeni takımlarından Köln'ün de altına inen sarı-siyahlılar beşinci sezon yenilgisini aldı.
Mainz sahasında Augsburg'u, Wolfsburg da deplasmanda Freiburg'u aynı sonuçla 2-1 mağlup etti. Cumartesi'nin akşam bölümünde oynanan maçta ise Schalke yeni teknik direktörü Roberto Di Matteo yönetiminde Hertha Berlin'i 2-0 yendi.
Paderborn taraftarı mutlu
Pazar günü oynanan karşılaşmada ligin yeni takımlarından Paderborn Eintracht Frankfurt'u, geriye düştüğü maçta 3-1 yenmeyi başardı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği birinci ligde şimdiden 12 puan toplayan Paderborn'un sezonun ilk haftalarında başarılı olması sürpriz etkisi yaptı.
Pazar gününün diğer karşılaşmasında Hamburg ile Hoffenheim 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
8'inci haftanın toplu sonuçları:
Bayern Münih 6 – Werder Bremen 0
Mainz 2 – Augsburg 1
Hannover 0 – Mönchengladbach 3
Freiburg 1 – Wolfsburg 2
Stuttgart 3 – Bayer Leverkusen 3
Köln 2 – Borussia Dortmund 1
Schalke 2 – Hertha Berlin 0
Hamburg 1 – Hoffenheim 1
Paderborn 3 – Eintracht Frankfurt 1
Puan durumu:
1.Bayern Münih 20
2.Mönchengladbach 16
3.Mainz 14
----------------------------------
16.Hamburg 6
17.Freiburg 5
18.Werder Bremen 4
9'uncu haftanın programı:
24 Ekim Cuma, TSİ 21:30
Werder Bremen – Köln
25 Ekim Cumartesi, TSİ 16:30
Borussia Dortmund – Hannover
Augsburg – Freiburg
Hoffenheim – Paderborn
Hertha Berlin – Hamburg
Eintracht Frankfurt – Stuttgart
Bayer Leverkusen – Schalke (TSİ 19:30)
26 Ekim Pazar
Wolfsburg – Mainz (16:30)
Mönchengladbach – Bayern Münih (18:30)