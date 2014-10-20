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Deutsche Welle

Bundesliga’da 8’inci haftanın ardından

Alman Birinci Futbol Ligi’nde Bayern Münih, Werder Bremen’i 6 golle uğurlayarak liderliğini devam ettirdi. Sezona kötü başlayan Borussia Dortmund Köln’e de mağlup oldu.

20 Ekim 2014 16:29


Milli maç arasının ardından Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'ya sekizinci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi. Lider Bayern Münih cumartesi günü sahasında oynanan maçta, Werder Bremen'i 6-0 yendi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Bavyera ekibi altıncı sezon galibiyetini elde etti. Liderin takipçilerinden sadece Mönchengladbach, Tayfun Korkut'un takımı Hannover 96'yı deplasmanda 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı ve liderle arasındaki puan farkının açılmasını önledi.

Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund da haftayı puan kayıplarıyla kapattı. Bayer Leverkusen Stuttgart deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberlikle yetinirken, Borussia Dortmund Köln deplasmanında 2-1 yenildi. Bu sonuçla puan cetvelinde ligin yeni takımlarından Köln'ün de altına inen sarı-siyahlılar beşinci sezon yenilgisini aldı.

Mainz sahasında Augsburg'u, Wolfsburg da deplasmanda Freiburg'u aynı sonuçla 2-1 mağlup etti. Cumartesi'nin akşam bölümünde oynanan maçta ise Schalke yeni teknik direktörü Roberto Di Matteo yönetiminde Hertha Berlin'i 2-0 yendi.

Paderborn taraftarı mutlu

Pazar günü oynanan karşılaşmada ligin yeni takımlarından Paderborn Eintracht Frankfurt'u, geriye düştüğü maçta 3-1 yenmeyi başardı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği birinci ligde şimdiden 12 puan toplayan Paderborn'un sezonun ilk haftalarında başarılı olması sürpriz etkisi yaptı.

Pazar gününün diğer karşılaşmasında Hamburg ile Hoffenheim 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

8'inci haftanın toplu sonuçları:

Bayern Münih 6 – Werder Bremen 0

Mainz 2 – Augsburg 1

Hannover 0 – Mönchengladbach 3

Freiburg 1 – Wolfsburg 2

Stuttgart 3 – Bayer Leverkusen 3

Köln 2 – Borussia Dortmund 1

Schalke 2 – Hertha Berlin 0

Hamburg 1 – Hoffenheim 1

Paderborn 3 – Eintracht Frankfurt 1

Puan durumu:

1.Bayern Münih 20

2.Mönchengladbach 16

3.Mainz 14

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16.Hamburg 6

17.Freiburg 5

18.Werder Bremen 4

9'uncu haftanın programı:

24 Ekim Cuma, TSİ 21:30

Werder Bremen – Köln

25 Ekim Cumartesi, TSİ 16:30

Borussia Dortmund – Hannover

Augsburg – Freiburg

Hoffenheim – Paderborn

Hertha Berlin – Hamburg

Eintracht Frankfurt – Stuttgart

Bayer Leverkusen – Schalke (TSİ 19:30)

26 Ekim Pazar

Wolfsburg – Mainz (16:30)

Mönchengladbach – Bayern Münih (18:30)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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