Bundesliga’da 27’nci hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 27'nci haftası geride kaldı. Bayern Münih her türlü sonucun beklenebileceği Borussia Dortmund deplasmanında rakibini tek golle yenerek sezonun sona ermesine 7 hafta kala en yakın takipçisi Wolfsburg'un 10 puan önünde liderliğini korudu. Bavyera ekibine 3 puanı getiren tek golü Dortmund'un eski futbolcusu Robert Lewandowski kaydetti.

Ligde kalma mücadelesi veren Hamburg'a teknik direktör değişikliği de yaramadı. Eski sportif direktör Peter Knäbel'in ilk teknik direktörlük sınavında kuzey Almanya ekibi Bayer Leverkusen deplasmanında 4-0 kaybetti. Konuk takımın defans hatalarından da iyi yararlanan ev sahibi Leverkusen, Gonzalo Castro (7./63.) ve Stefan Kießling'in (44./56.) 2'şer golüyle sonuca gitti.

Schalke'ye Devler Ligi yolunda darbe

Pazar günü oynanan maçta Schalke Augsburg deplasmanında 0-0 berabere kalarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde iyice geriye düştü. Roberto di Matteo'nun takımı sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 deplasman maçını da kazanamazken Şampiyonlar Ligi'ne son katılım sırası olan 4'üncü sıradaki Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkı da 8'e yükseldi.

Pazarın alt sıraları ilgilendiren önemli mücadelesinde Hertha Berlin Paderborn'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda nefes aldı. Başkent ekibi mücadelesinin karşılığını geç de olsa aldı ve Valentin Stocker (68.) ile Nico Schulz'un (88.) golleriyle rakibini mağlup ederek 2013 Eylül'ünden beri ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu. Puan cetvelinde 11'nci sıraya kadar yükselen Hertha yenilmezlik serisini de 5 maç yükseltti. 17'nci sırada kalan Paderborn düşme korkusunu en yakından yaşayan takımlardan.

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart beklenildiği üzere Wolfsburg deplasmanında 3-1 kaybetti ve puan cetvelinin son sırasındaki yeri değişmedi. Konuk takım Ricardo Rodriguez'in penaltı golüne (41.) kısa süre sonra Martin Harnik ile karşılık verse de (44.) devamını getiremedi. İkinci yarıda yine Rodriguez ve oyuna sonradan giren Andre Schürrle (73.) skoru Wolfsburg lehine çeviren isimler oldu.

Gladbach 3'üncülükteki yerini korudu

Mönchengladbach 4-1'le Hoffenheim deplasmanında hak ettiği bir galibiyet aldı. ‘Taylar' Max Kruse'nin penaltı (26.), Patrick Herrmann (31./51.) ve Raffael'in (36.) golleriyle sonuca giderken ev sahibi takımın teselli sayısı Sven Schipplock'tan (17.) geldi.

Freiburg da Köln engelini 1-0'lık skorla geçerek sahasında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Maik Frantz (37.)'ın tek golü Freiburg'u ligde kalma yolunda umutlandırdı.

Tayfun Korkut'un takımı Hannover 2-0 geriye düştüğü maçta Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak hem puan hem moral buldu. Konuk takım Frankfurtlu Alexander Madlung (27.) ve Stefan Aigner'in (54.) gollerine Marcelo (68.) ve Didier Ya Konan (82.) ile karşılık verdi.

Werder Bremen ile Mainz'ı karşı karşıya getiren haftanın bir başka mücadelesi golsüz sona erdi.

Bundesliga'da 28. Hafta

10 Nisan Cuma, TSİ 21:30

Hannover – Hertha Berlin

11 Nisan Cumartesi, (TSİ 16:30)

Bayern Münih – Eintracht Frankfurt

Mönchengladbach – Borussia Dortmund

Schalke – Freiburg

Mainz – Bayer Leverkusen

Paderborn – Augsburg

Hamburg – Wolfsburg (TSİ 19:30)

12 Nisan Pazar

Köln – Hoffenheim (TSİ 16:30)

Stuttgart – Werder Bremen (TSİ 18:30)