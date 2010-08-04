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Spor

BUNDESLİGA'DA 18 TÜRK TOP KOŞTURACAK BERLİN (A.A)

04 Ağustos 2010 17:05

-BUNDESLİGA'DA 18 TÜRK TOP KOŞTURACAK BERLİN (A.A) - 04.08.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2010-2011 sezonunda 12 takımın kadrosunda 18 Türk futbolcu yer alacak. Eintracht Frankfurt 3, Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Nürnberg takımları 2, Bayern Münih, Stuttgart, Hamburg, Hoffenheim, Freiburg, FC Köln ve Sankt Pauli birer Türk oyuncu kadrosunda bulundururken, ligdeki diğer 6 takımın kadrosunda Türk futbolcu bulunmuyor. Bundesliga'da gelecek sezon yer alacak oyunculardan milli futbolcu Halil Altıntop, şimdiye kadar 202 karşılaşmada forma giyerek ligde en fazla oynayan Türk futbolcu oldu. Halil'in ikiz kardeşi Hamit Altıntop 162, Nuri Şahin 105 ile Alman Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncuları Mesut Özil ve Serdar Taşçı da şimdiye kadar 101 kez ligde forma giydi.

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