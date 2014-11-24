Bundesliga’da 12’nci haftanın ardından



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın 12’nci haftasında konuk ettiği Hoffenheim’ı 4-0 yenen Bayern Münih liderliğini korudu. Şampiyonluğun en büyük adayı, takipçilerinden Wolfsburg’un Schalke’ye, Mönchengladbach’ın da sahasında Eintracht Frankfurt’a kaybetmesiyle ikinci Wolfsburg ile puan farkını 7’ye yükseltti. Hoffenheim karşısında Mario Götze (23.), Robert Lewandowski (40.), Arjen Robben (82.) ve Sebastian Rode’nin (86.) golleriyle sonuca giden Bavyera ekibi ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Bayernli Bastian Schweinsteiger Dünya Kupası finalinden 132 gün sonra ikinci yarıda maça dahil olarak yeniden yeşil sahalara dönerken, konuk takımda Adam Szalai 90’ıncı dakikada kırmızı kart gördü.

Frankfurt'tan sürpriz galibiyet

Eintracht Frankfurt’u konuk eden Mönchengladbach erken bulduğu bir golle öne geçmesine rağmen rakibine 3-1 yenilerek haftanın sürpriz sonuçlarından birini aldı. Eintracht Frankfurt Havard Nordtveit’ın golüne (5.) ikinci yarıda Marc Stendera (54.), Alexander Meier (57.) ve Takashi Inui (73.) ile karşılık verdi. Gladbach’lı Granit Xhaka birer dakika arayla gördüğü sarı kartlar sonrası 90+2’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Schalke, yeni teknik direktörü Roberto di Matteo geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadığı maçta sezonun dikkat çeken ekiplerinden Wolfsburg’u 3-2 yendi. Mavi-beyazlılar ilk yarım saat dolmadan Maxim Choupo-Moting’in 2 ve Christian Fuchs’un golleriyle 3 farklı skoru yakalarken Wolfsburg’un Ivica Olic (37.) ve Nicklas Bendtner ile (74.) bulduğu goller puana yetmedi.

Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover 96 sahasındaki maçta Bayer Leveruksen’e 3-1 yenildi. Konuk takımın golcü oyuncusu Stefan Kießling uzun bir aradan sonra golle buluşarak takımını öne geçirdi (46.). Kırmızı-siyahlıların diğer gollerini Heung-Min Son (58.) ve Karim Bellarabi (71.) attı. Hannover’in Galatasaray'dan transferi Ceyhun Gülselam’ın (60.) Bundesliga’daki ilk golü takımına puan getirmeye yetmedi. Leverkusen bu galibiyetle puan cetvelinde Hannover’in yerine dördüncülüğe yerleşerek üçüncü sıradaki Gladbach (20) ile puanını eşitledi.

Bu haftaya kadar ligin deplasman karnesi en kötü olan takımı Hertha Berlin, cumartesinin akşam maçında Köln’ü 2-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım, başkent ekibinden Roy Beerens’in (28.) golüne Anthony Ujah (58.) ile karşılık verdi. Ancak 86’ncı dakikada Herthalı Marcel Ndjeng’in kullandığı bir serbest vuruşta top barajdaki Ujah’a çarparak Köln kalecisi Timo Horn’u yanılttı ve ağlarla buluştu.

Reus yine sakatlandı

Borussia Dortmund’ta kriz devam ediyor. Sarı-siyahlılar Paderborn deplasmanında da puan kaybederek rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Borussia Dortmund’un nizami bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmazken yıldız oyuncusu Marco Reus ise ayak bileğine aldığı bir darbeyle bir kez daha sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı. Reus Dünya Kupası öncesi Ermenistan ile oynanan hazırlık maçında da sakatlanarak Brezilya’daki finalleri kaçırmıştı. 25 yaşındaki oyuncu ocak ayında yeniden antrenmanlara başlayabilecek.

Haftanın 2-2 sona eren bir başka mücadelesi Mainz ile Freiburg arasında oynandı. Freiburg, ev sahibi Mainz’dan Junior Diaz (27.) ve Stefan Bell’in (88.) gollerine Jonathan Schmid (30.) ve Admir Mehmedi (58.) ile karşılık verdi.

Armin Veh’nin son maçı oldu

Pazar günü oynanan maçta Stuttgart sahasında Augsburg’a 1-0 yenildi. Ev sahibi takım henüz 28’nci dakikada ikinci sarı kartını gören Daniel Schwaab’ın oyun dışı kalmasıyla uzun süre rakibi karşısında eksik mücadele etti. Maçın tek golünü penaltıdan Paul Verhaegh attı (72.). Teknik direktör Armin Veh yönetiminde üst üste üçüncü yenilgisini alan Stuttgart puan cetvelinin son sırasında kaldı. Augsburg yenilgisi sonrası kulüp yönetimi pazartesi günü yaptığı açıklamada teknik direktör Armin Veh'in görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaz döneminde Eintracht Frankfurt'tan gelen tecrübeli çalıştırıcı 2007’de kulübe son şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Kuzey derbisi Hamburg'un

İki kuzey Almanya ekibinin karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Üst üste üçüncü galibiyet beklentisiyle Hamburg deplasmanına giden Werder Bremen taraftarları hayal kırıklığı yaşadı. Hamburg, kuzey derbisinde Werder Bremen’i 2-0 yendi. Hamburg Artjoms Rudnevs (84.) ve uzatma dakikalarında Bremenli Raphael Wolf’un kendi kalesine attığı gollerle (90+3) sonuca giderek puan cetvelinde düşme hattından kurtulup on beşinciliğe yükseldi. Werder Bremen’de Clemens Fritz 89’uncu dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Yeşil-beyazlılar doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe indi.

13’üncü haftanın programı

28 Kasım Cuma, TSİ 21:30

Freiburg – Stuttgart

29 Kasım Cumartesi, TSİ 16:30

Schalke – Mainz

Bayer Leverkusen – Köln

Augsburg – Hamburg

Hertha Berlin – Bayern Münih

Werder Bremen – Paderborn

Hoffenheim – Hannover (TSİ 19:30)

30 Kasım Pazar

Wolfsburg – Mönchengladbach (TSİ 16:30)

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (TSİ 18:30)