Bundesliga’da 11’inci haftanın ardından



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 11'inci haftasında lider Bayern Münih Eintracht Frankfurt deplasmanında 4-0 ile rahat bir galibiyet alarak puan cetvelinin ilk sırasındaki yerini korudu. Attığı üç golle maça damgasını vuran isim Thomas Müller oldu.

Beş haftadır yenilen Borussia Dortmund kötü gidişata Mönchengladbach karşısında son verdi. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 44 metre uzaklıktan kendi kalecisini avlayan Mönchengladbachlı Christoph Kramer kaydetti. Mönchengladbach'ın 18 maçlık yenilmezlik serisi böyle bir golle sona ererken beş yenilgi sonrası 3 puanı bir arada gören Jürgen Klopp'un ekibi bu galibiyetle doğrudan düşme hattından kurtuldu ve 15'inciliğe yükseldi. Gladbach'ın yenilgiye rağmen üçüncülükteki yeri değişmedi.

Wolfsburg galibiyet serisini geliştirdi. Yeşil-beyazlılar rahat bir oyundan sonra Hamburg'u Ivica Olic (27.) ve Aaron Hunt'ın golleriyle (63.) 2-0 yenerek art arda sekizinci resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Wolfsburg lider Bayern'i takibini sürdürürken Hamburg düşme hattına geriledi.

Üst sıraların iki ekibi haftayı puan kayıplarıyla kapattı. Ligin yeni takımı Köln'ü ağırlayan Hoffenheim ilk yarısı 3-3 sona eren maçta rakibine 4-3 mağlup oldu. Hoffenheim bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı. Bayer Leverkusen ise sahasındaki maçta Mainz ile 0-0 berabere kaldı.

Werder Bremen haftanın alt sıralarını ilgilendiren maçında Stuttgart'ı 2-0 yenerek düşme hattından kurtuldu. Werder Bremen yeni teknik direktörü Viktor Skripnik yönetiminde üçüncü resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Schalke hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon karşısında aldığı 4-2'lik yenilginin ardından ligde de Freiburg'a 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta Köln deplasmanındaki galibiyetiyle ligde ilk kez kazanan Freiburg güçlü rakibi Schalke'yi de kayıpsız geçip üst üste ikinci kez kazandı.

Bu sezon evinde kolay kolay kaybetmeyen Augsburg ligin yeni takımı Paderborn'u da 3-0'lık skorla geçti. Augsburg böylece sahasında üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Cuma günü oynanan maçta Hertha Berlin'i deplasmanda 2-0 yenen Tayfun Korkut'un yönetimindeki Hannover puan cetvelinde dördüncü sıraya kadar yükseldi.

11'inci haftanın toplu sonuçları

Hertha Berlin 0 – Hannover 2

Bayer Leverkusen 0 – Mainz 0

Augsburg 3 – Paderborn 0

Hoffenheim 3 – Köln 4

Eintracht Frankfurt 0 – Bayern Münih 4

Freiburg 2 – Schalke 0

Werder Bremen 2 – Stuttgart 0

Wolfsburg 2 – Hamburg 0

Borussia Dortmund 1 – Mönchengladbach 0

Puan durumu

Bayern Münih 27

Wolfsuburg 23

Mönchengladbach 20

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Werder Bremen 10

Hamburg 9

Stuttgart 9

12'nci haftanın programı

Gelecek hafta sonundaki Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları nedeniyle Avrupa liglerine milli maç arası verilecek. Bundesliga'da da 12'nci hafta karşılaşmaları 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacak, program şöyle;

22 Kasım Cumartesi, TSİ 16:30

Bayern Münih – Hoffenheim

Schalke – Wolfsburg

Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

Mainz – Freiburg

Hannover – Bayer Leverkusen

Paderborn – Borussia Dortmund

Köln – Hertha Berlin (TSİ 19:30)

23 Kasım Pazar

Hamburg – Werder Bremen (TSİ 16:30)

Stuttgart – Augsburg (TSİ 18:30)