Bundesliga’da 10’uncu hafta böyle geçti



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da lider Bayern Münih haftanın sonucu merakla beklenen maçında Borussia Dortmund’u 2-1’le geçerek puanını 24'e çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Bavyera ekibi kötü bir sezon geçiren Dortmund karşısında ilk yarıda Marco Reus’un golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı ikinci yarıda Robert Lewandowski (72.) ve Arjen Robben’in penaltı golüyle (86.) çevirdi. Sarı-siyahlı takım bu sonuçla ligde üst üste beşinci yenilgisini alırken puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe kadar geriledi.

Bu sezon gözünü üst sıralara çeviren iki takımın mücadelesinde Mönchengladbach Hoffenheim’ı 3-1 yendi. Rakibi karşısında hızlı ve etkili futboluyla sonuca giden Lucien Favre’ın takımı beşinci sezon galibiyetini elde etti. Maçın yıldızı 2 gol 1 asistle oynayan Herrmann oldu.

Bundesliga’nın yenilerinden Paderborn lige renk katmaya devam ediyor. Andre Breitenreiter’in takımı bu hafta Hertha Berlin karşısında 3-1’le dikkat çekici bir galibiyet aldı. Hafta içinde Almanya kupasına ikinci turda veda eden başkent ekibi ligde de Paderborn’a yenilerek bir darbe daha aldı. Bu sezon ilk kez yükseldiği birinci ligde sezona kümede kalma hedefiyle başlayan Paderborn ise 10 hafta sonunda topladığı 15 puanla 7’ncilikte tutundu.

Freiburg'dan ilk galibiyet

Pazar gününün bir başka mücadelesinde Freiburg Köln’ü deplasmanda 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçtaki tek golü penaltıdan Darida kaydetti.

Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine de Wolfsburg imza attı. Cumartesi günü Stuttgart’ı deplasmanda 4-0 yenen yeşil-beyazlılar bu sonuçla lider Bayern’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Dieter Hecking yönetimindeki Wolfsburg üst üste beşinci galibiyetini alırken aynı başarıyı son olarak ligi şampiyon tamamladığı 2008-2009 sezonunda yaşamıştı.

Hamburg’dan anlamlı galibiyet

Hamburg nihayet evinde kazandı. Kuzey Almanya ekibi Bayer Leverkusen’i 1-0 mağlup ederek 4 Nisan’dan beri sahasında ilk kez galip geldi. Hamburg’da 211 günlük hasreti dindiren isim maçtaki tek golü penaltıdan kaydeden Rafael van der Vaart oldu. Eski takımına karşı forma giyen Leverkusenli Hakan Çalhanoğlu Hamburg seyircisi tarafından maç boyunca ıslıklandı.

Bremen nihayet güldü

İlk sezon galibiyetini alan bir başka ekip de Werder Bremen oldu. Yeşil-beyazlılar Robin Dutt’un ayrılmasından sonra yeni teknik direktörü Viktor Skripnik yönetimdeki çıktığı Mainz karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mainz bu sezon evinde ilk kez yenilirken Bremen galibiyete rağmen puan cetvelinin son sırasından kurtulamadı.

Hannover Eintracht Frankfurt deplasmanında şans golüyle güldü. Tayfun Korkut’un takımı rakibini 1-0 yenerken maçtaki tek golü Frankfurtlu Alexander Madlung kendi kalesine attı. Üç haftadır kazanamayan Eintracht Frankfurt’un gelecek haftalardaki rakipleri sırasıyla Bayern Münih, Mönchengladbach ve Borussia Dortmund olacak.

Haftanın Cuma günü oynanan açılış maçında Schalke Augsburg’u 1-0 yendi. Ancak mavi-beyazlıların galibiyet sevincine Julian Draxler’in sakatlığı gölge düşürdü. Karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlanan genç yıldızın sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

10'uncu haftanın sonuçları

Schalke 1 – Augsburg 0

Mainz 1 – Werder Bremen 2

Hannover 1 – Eintracht Frankfurt 0

Stuttgart 0 – Wolfsburg 4

Hamburg 1 – Bayer Leverkusen 0

Bayern Münih 2 – Borussia Dortmund 1

Mönchengladbach 3 – Hoffenheim 1

Köln 0 – Freiburg 1

Paderborn 3 – Hertha Berlin 1

Puan durumu

1.Bayern Münih 24

2.Wolfsburg 20

3.Mönchengladbach 20

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16.Freiburg 8

17.Borussia Dortmund 7

18.Werder Bremen 7

11'inci haftanın programı

7 Kasım Cuma, TSİ 21:30

Hertha Berlin – Hannover 96

8 Kasım Cumartesi, TSİ 16:30

Bayer Leverkusen – Mainz

Augsburg – Paderborn

Hoffenheim – Köln

Eintracht Frankfurt – Bayern Münih

Freiburg – Schalke

Werder Bremen – Stuttgart (TSİ 19:30)

09 Kasım Pazar

Wolfsburg – Hamburg (TSİ 16:30)

Borussia Dortmund – Mönchengladbach (TSİ 18:30)