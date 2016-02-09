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Spor

Hannover 96'dan üç futbolcu, kumarhane soygunu planladığı için kadro dışı bırakıldı

Aralarında bir Türk futbolcunun da olduğu üç kişi hakkında Alman polisi soruşturma başlattı

09 Şubat 2016 17:31

Almanya'nın Bundesliga takımlarından Hannover 96'dan aralarında bir Türk futbolcunun da bulunduğu üç oyuncu kumarhane soygunu planlamaktan dolayı kadro dışı bırakıldı. 

Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre, üç futbolcu kumarhane soymak için plan yaptı ancak bu planları kısa sürede ortaya çıktı. M.L. (18), M.D. (18) ve E.B.(19) isimli futbolcular maske ve kuru sıkı tabanca ile yapmayı düşündükleri soygunu çalıntı bir plaka ile tamamlamak istiyorlardı. Ancak yeterli cesareti gösteremeyen üçlü bu planlarından yola çıktıkları an vazgeçti. Fakat çalıntı plakaları arabada bırakmaları yakalanmalarına neden oldu. Aracın içinde maske, tabanca ve plakaları bulan polisler tarafından sorguya alınan üç futbolcu yapacakları soygunu itiraf etti.

Kadro dışı bırakılan futbolcular, soyguna teşebbüs, plaka hırsızlığı ve sahtecilik soruşturmalarından yargılanacak.

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