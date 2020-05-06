Bundesliga için izin çıktı

Almanya hükümeti, Bundesliga'nın mayıs ayının 2. haftasından sonra başlayabileceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor organizasyonları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu bugün liglerin haziran ayında başlayacağını duyurmasının ardından, futbolla ilgili bir karar da Almanya'dan geldi.

Alman hükümeti, ülkede futbol liglerinin mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Ancak maçlar seyircisiz oynanacak.

Liglerle ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.

Mart ortasından bu yana liglerin durdurulduğu Almanya'da Koronavirüs kaynaklı yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetti; 167 bin ise vaka bulunuyor.

(İHA)