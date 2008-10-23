Bundesliga Eren'i bekliyor!



Futbol yaşantısını İsviçre'de sürdüren Türk asıllı İsviçre vatandaşı golcü futbolcu Eren Derdiyok'un sezon sonunda Bundesliga'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) güçlü takımlarından Bayer Leverkusen, Hamburg, Borussia Dortmund ve Schalke 04 gibi takımlar İsviçre Milli Takımı'nın da formasını giyen Türk asıllı golcü futbolu Eren Derdiyok'u renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.



Eren Derdiyok'u canlı izlemek için FC Basel ile FC Barcelona arasında Çarşamba gecesi oynanan Şampiyonlar Ligi maçı için İsviçre'ye giden Schalke 04'ün menajeri Andrea Müller, konuyla ilgili olarak Alman basınına yaptığı açıklamada, "Eren henüz 20 yaşında ve Avrupa'nın en iyi santraforlarından birisi. İki ayağını da çok iyi kullanabiliyor ve 1.90'lık boyuyla ideal bir forvet. Böyle bir yeteneği Bundesliga'ya kazandırmak bana heyecan veriyor" dedi.



FC Basel'le 2010 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok için bir başka Alman ekibi Bayer Leverkusen'in de uzun süredir transfer çalışmaları yürüttüğü Alman basınında dile getiriliyordu.



