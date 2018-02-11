Bundesliga ekibi, ırkçı parti sözcülerinin üyelik başvurusunu reddetti: Buraya uymuyorlar!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Eintracht Frankfurt, 2017 yılında yapılan seçimlerde ilk kez Meclis’e giren ırkçı parti AfD’nin Hessen eyalet sözcüleri Robert Lambrou ve Klaus Herrmann'ın üyelik dilekçelerini reddetti.

AfD Hessen Eyalet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada Eintracht Frankfurt'un iki sözcüye ayrı ayrı ret mektubu gönderdiği bildirildi.

Eintracht Frankfurt Kulübü Başkanı Peter Fischer, daha önce yaptığı açıklamalarda, AfD'nin Eintracht Frankfurt Kulübü'nün değerleriyle bağdaşmadığını söylemiş ve "Biz ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve ayrımcılığa karşıyız. AfD buraya uymuyor." ifadelerini kullanmıştı.