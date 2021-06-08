Bundesliga'da sahte kimlik skandalı

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart, genç futbolcusu Silas Wamangituka'nın sahte isim ve kimlik kullandığını, konu hakkındaki çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart, Kongolu oyuncusu Silas Wamangituka'nın sahte kimlik kullandığını açıkladı. Kulüp, oyuncunun gerçek isminin Silas Katompa Mvumpa olduğunu futbol kamuoyuna duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden açıklamaya göre 22 yaşındaki futbolcu, eski menajerinin entrikalarına kurban gittiğini ve Wamangituka'nın gerçek ismi olmadığını kulübe bildirdi. Kulübünün ve yeni menajerinin desteğiyle durumu netleştirmek için çalışan oyuncu, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yeni evraklarını birkaç gün önce aldı. Almanya Futbol Federasyonu ve resmi makamlarla temaslarına devam eden Stuttgart kulübü, oyuncuya yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

Kulüp, 6 Ekim 1998 doğumlu Silas'ın 2017 yılında Belçika ekibi Anderlecht tarafından bir deneme kampına davet edildiğini, oyuncunun menajerinin daha sonraki süreçte habersiz bir şekilde evrakta sahtecilik yaptığını ifade etti.

"Korku içinde yaşadım"

Silas, konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son yıllarda sürekli korku içinde yaşadım ve Kongo'daki ailem için de çok endişelendim. Hikayemi açıklamak benim için zor bir adımdı. Bunu ancak yeni danışmanlarımın desteğiyle yapmaya cesaret edebildim. Artık korkmama gerek olmadığını ve her şeyi masaya yatırabileceğimizi anladım. Stuttgart, kendimi güvende hissettiğim ikinci evim olmasaydı bu adımı atmaya cesaret edemezdim. Bugün çok rahatladım ve umarım bunu benzer şeyleri yaşayan diğer oyuncuları cesaretlendirmek için kullanabilirim. Bu süre zarfında gösterdikleri tüm güven ve destek için Stuttgart'a derinden müteşekkirim. Umarım size ve tüm taraftarlara borcumu ödeyebilirim."

Genç oyuncu, Bundesliga'da bu sezon çıktığı 25 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.