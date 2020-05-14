Bundesliga, Covid-19 önlemleriyle başlıyor, peki hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga II, 16 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. Seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde DFL'in (Alman Futbol Ligi- Kulüpler Birliği) aldığı karar ile bütün takımlar 6 günlük karantinaya girdi. Otellere kapanıp dış dünya ile ilişkilerini kesen takımlar direk olarak stada gidecek. Peki maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Maçlar için alınan önlemler

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı. Bunların başında futbolcular ve maçta görev yapacak bütün ekibin hafta başından itibaren karantinaya alınması geliyor.



Bu dönemde bütün ekibe iki kez test uygulanacak. İkinci test maçtan bir gün önce yapılacak. Eğer bir kişinin testi pozitif çıkarsa o kişi 14 gün karantinaya alınacak. İki veya daha fazla kişinin testi pozitif çıkarsa bütün ekip 14 gün karantinaya alınacak.

Sahada maske zorunluluğu

Ayrıca, ilk haftadan sonra her maçtan bir gün önce test oyunculara testler yapılacak. Sadece bu testlerle ilgili çalışmalar için 5 laboratuvar ile anlaşma yapıldı. Maçlar sırasında stat ve çevresi üç bölgeye ayrılacak.



Saha ve soyunma odaları, tribün ve stat dışından oluşan 3 bölgede en fazla 100 kişi olacak. Maç öncesi takım fotoğrafı çekilmeyecek, el sıkışılmayacak, takımlar yan yana dizilmeyecek, maskot çocuklar olmayacak. Sahada ise maske zorunluluğu getirildi.

Bundesliga maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

16 Mayıs Cumartesi

16.30 Dortmund – Schalke 04 (S Sports 2)

16.30 Leipzig – Freiburg (S Sports)

16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn

16.30 Augsburg – Wolfsburg

19.30 Frankfurt – M’Gladbach (S Sports 2)

17 Mayıs Pazar

16.30 Köln – Mainz (S Sports 2)

19.00 Union Berlin – Bayern Münih (S Sports 2)

18 Mayıs Pazartesi

21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen (S Sports 2)