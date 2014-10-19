'Bundan sonra sokak için çağrı yapanın çağırdığı yer ya mezar ya da hapishane'

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Cemil Barlas, kişisel Twitter sayfasında, sokağa çıkanları adeta tehdit etti. Barlas, "Bundan sonra herkes bilecek ki sokak için çağrı yapanın çağırdığı yer ya mezar ya da hapishane" ifadelerini kullandı.

Hükümetin Meclis'e sunduğu ve pek bazı çevreler tarafından 12 Eylül faşizmini andıran yeni yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cemil Barlas, yasayla ilgili olarak, “Yeni yasa ile ‘sokak kozu’ şer ittifakının elinden alınıyor.. başka kapıya!” "yorumunu" yaptı.



Cemil Barlas, sokak hareketlerine çağrıda bulunanlara ilişkin olaraksa, "Bundan sonra herkes bilecek ki sokak için çağrı yapanın çağırdığı yer ya mezar ya da hapishane" şeklinde bir tweet attı.