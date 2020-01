Bunama kalp krizinden daha ölümcül olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) - İngiltere\'de yapılan yeni araştırmalar, bunamanın kalp krizinden daha ölümcül olduğunu gösteriyor.

İngiltere\'de yapılan yeni bir araştırma, geçen yıl kalp rahatsızlıklarından yaklaşık 67 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bunama ve alsheimer hastalığından yaklaşık 71 bin kişinin öldüğünü ortaya çıkardı. Açıklanan rakamlar, İngiltere\'de bunamanın kalp rahatsızlıklarından daha tehlikeli olabileceğini gösterdi.

2015 yılı rakamlarına göre yaşanan değişikliğin sebebi olarak, İngiltere nüfusundaki yaşlılık artışı ve kalp sağlığındaki gelişmeler gösterildi. Kalp rahatsızlığı olan insanlara yüksek tansiyon ve kolesterolde kullanılan ilaçların verilmesiyle, İngiliz nüfusu kalp hastalıklarındaki gelişmelerden faydalandı.

Artan bunama vakaları sebebiyle hayır kuruluşları, devletin bunama araştırmalarına sağladığı senelik 132 bin poundluk katkısını, gelecek beş yılda ikiye çıkarması gerektiğini söyledi. İngiltere Alsheimer Araştırmaları başkanı Hilary Evans, açıklanan rakamların ülke çapında bunama sebebiyle bir sağlık krizine yol açabileceğini söyledi. Evans, \"Her yıl binlerce insanın kalp rahatsızlığı gibi birçok ciddi sağlık sorununu aştığına şahit oluyoruz fakat bunama sebepli ölümler gün geçtikçe artıyor. Bunamanın bir tedavisinin olmaması ve hastalığın nedenlerinin bilinmemesi, bu problemle acilen başa çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Bunama şu an İngiltere\'deki en yaygın ölüm sebebi olabilir fakat konuyla ilgili araştırmalar bu hastalığı yenebilecek bir güce sahip\" dedi.

Araştırmalar eğer bir gelişim gösterilmezse, 2040 yılında yaklaşık 1.2 milyon insanın bunama hastalığına yakalanacağını gösteriyor. Şu an İngiltere\'de, çoğunluğu alsheimer olmak üzere 850 bin insan bunama ile başa çıkmaya çalışıyor. Fakat yapılan onlarca araştırmaya rağmen, halen hastalığa bir çare bulunamıyor.