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Bunalıma giren genç intihar etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Ahmet D

19 Nisan 2018 12:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Ahmet D. (26), oturduğu apartmanın damından atlayarak intihar etti.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü\'nde çalışan Ahmet D.\'ye, psikolojik sorunları nedeniyle \'çalışamaz\' raporu verildi. Hastalığı giderek ilerleyen Ahmet D., birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Sabah saatlerinde, ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra 11 katlı apartmanın damına çıkan Ahmet D., kendisini boşluğa bıraktı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ahmet D.\'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

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