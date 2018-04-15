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Bunalıma girdi, intihar etti

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Evren K

15 Nisan 2018 01:06

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Evren K. (34), girdiği bunalım sonrası evinde kendisini kemerle doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Olay akşam saatlerinde, Amasya’nın Merzifon İlçesi Harmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışan Evren K. iddiaya göre, eşinin dışarıda olduğu sırada evinde kendisini kemerle doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Eşi eve geldiğinde Evren K.\'nın doğalgaz borusuna asılı olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi alırken, 112 sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evren K.\'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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