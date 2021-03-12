Bulut, deplasmandaki başarıyı Kadıköy'e taşımanın yolunu arıyor

Deplasmanda tarihinin en başarılı sezonlarında birini geçirirken Kadıköy'de yenilgiye alışmaya başlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü evinde taktik değişikliğine gidecek.
Sözcü'den İrfan Yirmibaş'in haberine göre Bulut, oyun formatında değişikliğe gidecek. Bulut, Konyaspor deplasmanındaki ilk 35 dakikalık baskılı futbolu 90 dakikaya yaymak istiyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraja girilirken Fenerbahçe'nin hocası özellikle iç saha maçlarında rakiplere ezici üstünlük kurmayı hedefliyor.
Bu sezon Kadıköy'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya, 1.6 puan ortalamasında kaldı.