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Spor

Bulls'ta Zach LaVine, galibiyetle döndü

Diz sakatlığı sebebiyle 11 aydır parkeden uzak olan LaVine bir süre daha 20 dakika limiti ile sahada olacak

14 Ocak 2018 18:00

Chicago Bulls, ağırladığı Detroit Pistons'ı 107-105 mağlup etti.

Bulls'un geçen sezon takasla kadrosuna kattığı ancak dizindeki sakatlık yüzünden 11 aydır forma giyemeyen Zach LaVine, 19 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayıyla bitirdi. Zach LaVine, bir süre daha 20 dakika limiti ile sahada olacak.

Bulls'ta Kris Dunn 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 3 top çalma, 3 blok, Lauri Markkanen 19 sayı ve Nikola Mirotic 16 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Pistons'ta Avery Bradley 26 sayı ve Andre Drummond 21 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

 

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