-BULLS'TA ROSE 36 SAYI ATTI ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Chicago Bulls, sahasındaki maçta Toronto Raptors'u 113-106 mağlup etti. Chicago'da Derrick Rose, 36 sayı, 10 asist, 3 ribauntla ''double-double'' yaptı. Bulls'ta Carlos Boozer 18 sayı, Luol Deng 17 sayı, Tav Gibson 15 sayıyla oynadı. Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, 19 dakika sahada kaldığı maçta 4 sayı, 4 ribauntla oynadı. Raptors'ta ise en skorer isimler 26'şar sayı atan Demor Derozan ve Jarryd Bayless oldu. Toronto ekibinde Leandro Barbosa 18, Ed Davis 17 sayıyla oynadı. Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı: Chicago Bulls - Toronto Raptors: 113 - 106 Memphis - Minnesota Timberwolves: 106 - 89 Milwaukee Bucks - Philadelphia 76'ers: 93 - 87 (uzatmada) Golden State Warriors- Dallas Mavericks: 99 - 92 Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder: 98 - 92