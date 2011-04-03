T24 LogoT24 Logo
Spor

BULLS'TA ROSE 36 SAYI ATTI ANKARA (A.A)

03 Nisan 2011 14:25

-BULLS'TA ROSE 36 SAYI ATTI ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Chicago Bulls, sahasındaki maçta Toronto Raptors'u 113-106 mağlup etti. Chicago'da Derrick Rose, 36 sayı, 10 asist, 3 ribauntla ''double-double'' yaptı. Bulls'ta Carlos Boozer 18 sayı, Luol Deng 17 sayı, Tav Gibson 15 sayıyla oynadı. Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, 19 dakika sahada kaldığı maçta 4 sayı, 4 ribauntla oynadı. Raptors'ta ise en skorer isimler 26'şar sayı atan Demor Derozan ve Jarryd Bayless oldu. Toronto ekibinde Leandro Barbosa 18, Ed Davis 17 sayıyla oynadı. Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı: Chicago Bulls - Toronto Raptors:             113 - 106 Memphis - Minnesota Timberwolves:            106 - 89 Milwaukee Bucks - Philadelphia 76'ers:        93 - 87 (uzatmada) Golden State Warriors- Dallas Mavericks:      99 - 92 Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder: 98 - 92

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24