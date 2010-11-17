-BULLS'TA ÖMER AŞIK 6 SAYI ATTI ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 7 maçla devam edildi. Houston'daki Toyota Center'da oynanan maçta Chicago Bulls'u ağırlayan Rockets, Derrick Rose'un son çeyrekteki üstün performansının önüne geçemedi ve maçtan 95-92 yenik ayrıldı. 33 sayıyla oynayan Derrick Rose, bu sayıların 17'sini son çeyrekte atarak takımının galibiyetinde çok büyük rol oynadı. Bulls'dan Luol Deng, 16 sayı 10 ribaund ile ''double double'' yaparken, takımın Türk oyuncusu Ömer Aşık geceyi 6 sayı 5 ribaund ile tamamladı. Houston Rockets'ta ise en skorer isim, 27 sayıyla oynayan Arjantinli Luis Scola oldu. Daha önce Bull formasını giyen Brad Miller ise rakip potaya 21 sayı bıraktı. Rockets bu sonuçla, Bulls ile yaptığı son 4 karşılaşmadan da yenik ayrılmış oldu. Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Milwaukee'deki Bradley Center'da oynanan maçtan Los Angeles Lakers 118-107 galip ayrılırken, konuk ekibe galibiyeti getiren isim, 31 sayıyla oynayan Kobe Bryant oldu. Lakers'da oyuna kenarda başlayan ve 21,26 dakika süre alan Shannon Brown 21 sayıyla takımının en skorer ikinci ismi olurken, Pau Gasol 18 sayı 10 ribaund ile geceyi ''double double'' yaparak tamamladı. Bucks'ta ise Brandon Jennings 31 sayı 2 ribaund, Andrew Bogut 12 sayı 18 ribaund, Drew Gooden 22 sayı 13 ribaund ile oynadı. Bucks'ın Türk basketbolcusu Ersan İlyasova ise 15,09 dakika süre aldığı maçta 9 sayı 4 ribaundlık bir performans sergiledi. Gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Cleveland Cavaliers: 101 - Philadelphia 76'ers: 93 Indiana Pacers: 92 - Atlanta Hawks: 102 Washington Wizards: 109 - Toronto Raptors: 94 Milwaukee Bucks: 107 - Los Angeles Lakers: 118 Memphis Grizzlies: 99 - Portland Trail Blazers: 100 Houston Rockets: 92 - Chicago Bulls: 95 Denver Nuggets: 120 - New York Knicks: 118