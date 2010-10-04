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Spor

BULLS'DA BOOZER 2 AY YOK ANKARA (A.A)

04 Ekim 2010 15:14

-BULLS'DA BOOZER 2 AY YOK ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'un oyuncusu Carlos Boozer, elindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 2 ay uzak kalacak.  Chicago Bulls'un açıklamasında, Boozer'un sağ elinde kırık belirlendiği ve ameliyat olmasının gerektiği belirtildi. Açıklamaya göre 8 hafta basketbol oynamayacak Boozer'ın, sezonun ilk 15 maçını kaçıracağı sanılıyor. 6 yıl Utah Jazz'da forma giyen Carlos Boozer, geçen temmuz ayında Bulls ile sözleşme imzalamıştı. Boozer, geçen sezon Jazz'da 19.5 sayı ve 11.2 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı. Bulls, NBA'de 26 Ekim'de başlayacak yeni sezonda ilk maçını 27 Ekim'de deplasmanda Oklahoma City Thunder ile oynayacak.

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