Bulls hayranı Obama





ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Barack Obama tam bir spor tutkunu çıktı. Obama, beyzbolda White Sox, basketbolda Chicago Bulls ve Amerikan Futbolunda Chicago Bears taraftarı. Tam bir fanatik olan Obama hiç maç kaçırmıyor.





ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Barack Obama tam bir spor tutkunu çıktı. spornetlive.com'un yaptığı araştırmaya göre ABD'nin yeni başkanı Obama, beyzbolda White Sox, basketbolda Chicago Bulls ve Amerikan Fuutbolunda Chicago Bears taraftarı. Tam bir fanatik olan Obama hiç maç kaçırmıyor.



Obama hayatı boyunca hep sporun içinde yer almış. Seçim kampanyası sırasında bile stres atmak için basketbol oynamış. Obama'nın En hayran olduğu sporcu ise kızı. Bunu da şu sözlerle dile getiriyor: "Hayatımda bir çok yıldız sporcu izledim. Ama benim en çok beğendiğim sporcu futbol oynayan kızım Malia. Bir sonbahar günü kızımın oynadığı futbol takımının maçını izlemek bana başka bir keyif veriyor. En kısa zamanda Beyaz Saray'a, boş zamanlarımızda çalışma arkadaşlarımızla basketbol oynayabileceğimiz bir ünite yaptıracağim."

