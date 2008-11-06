T24 LogoT24 Logo
Spor

Bulls hayranı Obama

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Barack Obama tam bir spor tutkunu çıktı. Obama, beyzbolda White Sox, basketbolda Chicago Bulls ve Amerikan Futbolunda Chicago Bears taraftarı. Tam bir fanatik olan Obam

06 Kasım 2008 02:00



ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Barack Obama tam bir spor tutkunu çıktı. Obama, beyzbolda White Sox, basketbolda Chicago Bulls ve Amerikan Futbolunda Chicago Bears taraftarı. Tam bir fanatik olan Obama hiç maç kaçırmıyor.


ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Barack Obama tam bir spor tutkunu çıktı. spornetlive.com'un yaptığı araştırmaya göre ABD'nin yeni başkanı Obama, beyzbolda White Sox, basketbolda Chicago Bulls ve Amerikan Fuutbolunda Chicago Bears taraftarı. Tam bir fanatik olan Obama hiç maç kaçırmıyor.

Obama hayatı boyunca hep sporun içinde yer almış. Seçim kampanyası sırasında bile stres atmak için basketbol oynamış. Obama'nın En hayran olduğu sporcu ise kızı. Bunu da şu sözlerle dile getiriyor: "Hayatımda bir çok yıldız sporcu izledim. Ama benim en çok beğendiğim sporcu futbol oynayan kızım Malia. Bir sonbahar günü kızımın oynadığı futbol takımının maçını izlemek bana başka bir keyif veriyor. En kısa zamanda Beyaz Saray'a, boş zamanlarımızda çalışma arkadaşlarımızla basketbol oynayabileceğimiz bir ünite yaptıracağim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24