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Spor

Bulls guard arıyor

Kirk Hinrich'in 12 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması sonrası, Chicago Bulls kulübü oyun kurucu bölgesine takviye arıyor.

12 Kasım 2008 02:00


Kirk Hinrich'in 12 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması sonrası, Chicago Bulls kulübü oyun kurucu bölgesine takviye arıyor.

Bulls, serbest oyuncu listesinden bir oyuncu transfer etmek ya da takas senaryosu üzerinde duruyor. Chicago Bulls Koçu Vinnie Del Negro yaptığı açıklamada ''Şartlara bakıyoruz. Neler yapabiliriz inceliyoruz. Takımımız nasıl gidiyor değerlendireceğiz ve sonra hamle yapmayı düşüneceğiz'' dedi.

2008 NBA draftında 1. tur ve 1. sıradan Derrick Rose'ı seçen Chicago Bulls'da, Kirk Hinrich'in takas edileceği defalarca NBA dedikodu basınında yer almıştı.

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