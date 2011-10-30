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Dünya

Bulgasitan'da Plevneliev kazandı SOFYA (A.A)

30 Ekim 2011 23:23

-Bulgasitan'da Plevneliev kazandı SOFYA (A.A) - 30.10.2011 - Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerin ikinci turu sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki GERB partisinin adayı eski Bölgesel Kalkınma Bakanı Rosen Plevneliev (47) ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı eski Adalet Bakanı Margarita Popova (55) seçimi kazandı. Plevneliev ve Popova'nın başarısı, Sofya merkezindeki Ulusal Halk Sarayı'nda (NDK) kurulan uluslararası basın merkezinde şampanya patlatılarak kutlandı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Plevneliev–Popova ikilisi ikinci turda verilen oyların yüzde 55,3'ünü, anamuhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin adayları olan eski Dışişleri Bakanı İvaylo Kalfin ve sinema oyuncusu Stefan Danailov ise yüzde 44,7'sini aldı. Üyelerin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (DPS–HÖH) verdiği desteğe rağmen iki aday arasında ilk turda belirlenen yaklaşık yüzde 11 oranındaki fark ikinci turda da korundu. -Plevneliev ve Popova-  Başbakan Boyko Borisov'un 2009 yılında kurduğu hükümette Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak yer alan Plevneliev, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda ''cumhurbaşkanı olmak istemediğini'' ısrarla söylemişti. İktidardaki GERB partisine uzman olarak girerek, başarılı bir siyasi kariyer yapan bilişim teknolojiler uzmanı Plevneliev politikaya katılmadan önce işadamı olarak etkileyici bir kariyer yaptı. İşadamı olarak 6 milyon avroluk bir servet yapan Plevneliev, evli ve üç çocuk babası. Seçim öncesi halka ve topluma açık bir politika sürdüreceğini bildiren Plevneliev, Türkiye'nin ve tüm Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekleyeceğini bildirmişti. Devlet idari yapısında tecrübeli olan Plevneliev, bakan olarak çalışmalarında sorumluluk sahibi olduğu ve ekip içinde çalışabildiğini kanıtlamıştı. Plevneliev İngilizce ve Almanca konuşuyor. Hukuk mezunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Margarita Popova da 1981 yılında savcı olarak başladığı kariyerinden sonra Temmuz 2009'da Boyko Borisov hükümetinde Adalet Bakanı olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk sahibi Popova, hukuk alanındaki uzmanlığı ve ''tavizsiz profesyonel ilkelere sahip olması' ile tanınıyor. Plevneliev ve Popova Ocak 2012'de göreve başlayacak.

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